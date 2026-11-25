El mundo de la televisión y el cine internacional atraviesa horas de profundo dolor luego de que se confirmara el fallecimiento de Roberto Ruíz Meléndez, conocido en el ambiente artístico como Roberto Ruy, a los 78 años . El experimentado mexicano dejó una marca imborrable en distintas generaciones de televidentes gracias a su labor en exitosas ficciones de Televisa que cruzaron fronteras y conquistaron audiencias en toda Latinoamérica.

La triste novedad fue dada a conocer oficialmente el jueves 19 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) , entidad que publicó un sentido homenaje en sus perfiles sociales para despedir a quien ostentaba el reconocimiento de Socio Honorario del sindicato. Junto a una postal del artista, la institución difundió un texto institucional en el que subrayó el legado profesional del intérprete: "Actor de larga y reconocida trayectoria, cuyo trabajo y entrega dejan huella en nuestro gremio", remarcaron desde la organización gremial.

En ese mismo pronunciamiento público, las autoridades de la entidad aprovecharon para enviar un mensaje de cercanía y acompañamiento al entorno íntimo del artista frente a esta irreparable pérdida. " Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos ", manifestaron antes de cerrar la publicación con el clásico " Descanse en paz ", generando de inmediato una ola de mensajes de afecto por parte de colegas y seguidores que recordaron su carisma en pantalla.

A pesar de que la noticia de su deceso fue ratificada por los canales oficiales del gremio actoral, hasta el momento no se difundieron precisiones respecto a los motivos ni a las circunstancias en las que se produjo su partida. De este modo, el entorno del artista optó por mantener la reserva sobre los detalles médicos o privados, mientras el ambiente cultural mexicano despide a una de sus figuras más respetadas detrás y delante de las cámaras.

Más allá del hermetismo en torno a sus últimas horas, el legado artístico de Roberto Ruy permanece vigente a través de décadas de trabajo ininterrumpido desde finales de los años setenta. Su versatilidad le permitió brillar tanto en melodramas juveniles e infantiles como en recordados ciclos de la televisión abierta, consolidando una carrera que hoy es celebrada por toda la industria audiovisual.

Quién era Roberto Ruy

Nacido como Roberto Ruíz Meléndez, Roberto Ruy construyó una sólida carrera en la escena artística de México a partir de finales de la década de 1970, convirtiéndose en un rostro habitual dentro de las principales producciones. A lo largo de más de cuatro décadas, supo ganarse el respeto de sus pares por su disciplina y entrega en cada papel, lo que le valió ser distinguido como Socio Honorario dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

En la televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a su participación en telenovelas que fueron furor en el continente, destacando especialmente su rol como Don Napoleón en "Rubí" (2004), así como sus recordados trabajos en "Clase 406" (2002), "¡Vivan los niños!" (2002), "Carita de ángel", "Esmeralda", "Cuidado con el ángel", "Muchachitas como tú" (2007), "Un gancho al corazón" (2008) y "Hasta que el dinero nos separe" (2009). Además, dejó su impronta en unitarios de enorme audiencia como " Mujer, casos de la vida real", "La rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho".

Su recorrido profesional también tuvo un capítulo sumamente relevante en el cine mexicano, donde integró el elenco de numerosas películas que marcaron distintas épocas de la cinematografía nacional. Entre sus títulos más destacados figuran "Pueblo de violencia", "El soplón asesino", "El salario de la muerte", "La cantina", "Taquito de ojo", "El embustero", "Antonieta", "Chicoasén", "Cuerno de chivo" y "Reclusorio", completando así una trayectoria integral en todas las ramas de la actuación.