Este es el máximo candidato a dejar la casa de Gran Hermano el lunes 22, según las encuestas Los primeros sondeos en las redes sociales posteriores a la cena de nominados exponen una marcada tendencia. Agregar C5N en









Uno de estos participantes está en la cuerda floja.

La última cena de nominados en Gran Hermano: Generación Dorada dejó una huella imborrable en la convivencia. La velada estuvo plagada de pases de factura, gritos y reproches cruzados antes de que Santiago del Moro anunciara quiénes salían de la placa, un veredicto que finalmente benefició a Tamara y a Emanuel gracias al apoyo del público y dejó en la cuerda floja a Campanita, Cinzia, Sol, Manuel y Titi.

Con la placa definitiva armada bajo la modalidad de voto negativo, las redes sociales no tardaron en reflejar las primeras tendencias. Según los votos preliminares que circulan de manera paralela a la emisión oficiales, creado por el periodista de espectáculos Fefe Bongiorno, la definición principal estaría en un mano a mano muy marcado entre Sol y Titi, quienes concentran la mayor atención de los usuarios.

El periodista Fefe Bongiorno expuso los números parciales de sus mediciones, donde Sol Abraham se posiciona como la principal aspirante a abandonar el certamen con una abrumadora cantidad de votos del 62%, con Titi escoltándola en el segundo lugar con el 32%. Estos registros guardan total sintonía con lo que realiza GH Trivia, otra de las consultas virtuales más masivas, donde el porcentaje en contra de Sol resulta todavía más lapidario.

Este panorama expone que el humor de la audiencia en este reality muta a una velocidad impensada. Curiosamente, la participante que hoy camina por la cornisa venía de superar con comodidad una placa positiva siete días atrás; sin embargo, sus reiterados cruces y cuestionamientos hacia el resto de los hermanitos parecen haber agotado la paciencia de los espectadores, que ahora amenazan con bajarle el pulgar.

Sol expuso a Titi en Gran Hermano La última cena de nominados en Gran Hermano: Generación Dorada se convirtió en el escenario de un durísimo enfrentamiento. Sol Abraham no se guardó nada y fulminó a Titi Tcherkaski, exponiéndola sin piedad delante de todos los jugadores que compartían la mesa en la casa más famosa del país. Con total firmeza y sin titubear, la participante arrancó su descargo apuntando directamente contra la actitud de su compañera: “Titi, la verdad es que vos digas la panza o lo que sea. Siempre cambiás todas las cosas”.

A medida que avanzaba la noche, Sol elevó la temperatura del cruce y le pasó factura a Titi por su estrategia de juego, sumando también al debate a Emanuel. “Tenés la característica de agarrar un tema… y vos amigo (Emanuel), diciendo que yo traigo temas sensibles, acá la tenés a tu compañera”, disparó con dureza, dejando en claro su malestar por los señalamientos cruzados que se venían dando en la convivencia. Para cerrar su letal descargo, la jugadora sentenció a su rival con acusaciones muy fuertes sobre su paso por el reality de Telefe. “La reina de agarrar temas sensibles y tratar a personas de supuestamente meterse con su cuerpo, el acoso y demás. No tenés cara. Fue tu juego durante cuatro meses, coincido con Campanita, sos una planta que usa temas sensibles para ensuciar”, arremetió sin filtros. Por su parte, Titi optó por no engancharse en la provocación y, tras escucharla atentamente, le restó trascendencia al ataque limitándose a responder: “Ok, buenísimo”.