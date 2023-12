La artista estaba en pareja hace ocho meses, pero un motivo muy particular habría llevado a la ruptura definitiva. Aseguraban que estaba por casarse.

Peso Pluma en Argentina: "Me encanta estar en el país de los campeones del mundo"

Se trata de la artista Dua Lipa y Romain Gabras. Fue el medio The Sun que confirmaron la noticia y expresaron como primicia que “tomaron caminos separados después de un verano de amor”.

Dua Lipa Redes sociales

La cantante de 28 años hizo pública su relación con el cineasta de 42 en febrero y pocos meses después todo terminó. “Ella tiene anteojeras en lo que respecta a su carrera y terminaron el vínculo antes de que las cosas se pusieran feas”, indicaron en Bizarre.

En 2021 ella había remarcado en un podcast llamado Check In que la soltería tiene el objetivo “de pasar ese tiempo a solas es descubrir realmente lo que necesitas, quién eres en el silencio y quién eres sin alguien”.

El motivo particular habría sido por un supuesto escándalo interno, pero no tiene que ver con infidelidades. Además, se rumoreaba que también estaban con ganas de planear el casamiento. ¿Será definitivo?

Se separó una de las figuras de Telefe y decidió irse del país

Uno de las figuras más influyentes de la televisión en 2022 fue Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, pero que supo permanecer en los medios de comunicación por su pasado tiktoker. En las últimas horas reveló que se separó y que se irá del país.

Tomás Holder Gran Hermano Redes sociales

No solo fue clave en el reality show de Telefe sino que también participó del Bailando 2023 y tuvo inconvenientes por los que priorizó hablar de la salud mental y expresarlo en televisión. Por eso también decidió contar qué es lo que lo atraviesa en la actualidad y parte fue su ruptura.

“Sí, estoy triste porque me separé de mi novia. Hace dos días que nos separamos, y yo la verdad que la quiero un montón y no me siento bien, pero la verdad es que estamos separados" contó el influencer. Con respecto al motivo de la separación, el joven dijo: "Pasa que últimamente estábamos peleando mucho entonces nos pareció lo mejor un impasse", expresó.