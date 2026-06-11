Se fue del país: la realidad que golpea a un reconocido cantante argentino Una destacada figura de la música local es noticia por un suceso que lo vincula a una partida al exterior. Agregar C5N en









La hija del famoso cantante se fue a vivir a Australia.

Guillermina, la hija de Abel Pintos, tomó la determinación de empezar a construir el rumbo de su vida a los 18 años e irse en Australia. El propósito principal de la joven es vivir una experiencia absolutamente transformadora y novedosa en el exterior. Su mudanza con destino a Sídney generó una enorme repercusión en el ámbito de las redes sociales, donde sus seres queridos y seguidores siguen de cerca cada uno de sus pasos en esta nueva aventura.

Durante el transcurso de las últimas semanas, la joven utilizó su Instagram para retratar su rutina cotidiana en el continente oceánico. A través de diversas fotos y videos, se la pudo ver recorriendo playas y paseando por los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad. Las imágenes capturaron a la perfección su adaptación al entorno australiano, reflejando tanto la belleza natural del paisaje como la inmensidad de las zonas urbanas.

Abel Pintos Mediante sus posteos, la joven reflejó los detalles de su día a día en suelo oceánico, repartiendo su tiempo entre caminatas al aire libre, recorridas por sitios históricos y postales típicas de la ciudad australiana. Sin embargo, más allá de exhibir su perfil más aventurero, la hija del popular artista eligió revelar la verdadera razón que la empujó a mudarse a miles de kilómetros de sus seres queridos.

Por qué la hija de Abel Pintos se instaló en Australia Dentro del ida y vuelta que armó en sus redes sociales, llamó la atención algo que le planteó una de sus amigas sobre su nueva vida en Australia. Sin dar demasiadas vueltas, la hija de Abel aclaró que está feliz con la chance de instalarse en el exterior para estudiar, aunque aprovechó para comentar sobre lo agotador que le resulta tener que ponerse a cocinar todos los días, un cable a tierra que expone con humor el lado B de mudarse sola.

Abel Pintos

A través de diversas historias de Instagram, Guillermina, la hija de Abel Pintos, replicó los afectuosos textos que le enviaron sus seres queridos. La primera en manifestarse públicamente fue su mamá, Mora Calabrese, quien le confesó la enorme falta que hace en la casa que comparte con el cantante. Lejos de achicarse por la nostalgia, la adolescente contestó con ternura y sumó una fotografía vieja que ilustra a la perfección la complicidad que mantienen intacta a pesar de los miles de kilómetros que hoy las separan.

El resto de los integrantes de su círculo íntimo tampoco quisieron quedarse afuera y llenaron el perfil de la joven de comentarios nostálgicos. Cada una de las dedicatorias virtuales sirvió para dejar en claro que, aunque la distancia geográfica sea gigante, el aguante de su gente sigue más firme que nunca. En medio de tantos mensajes cruzados para mantener el vínculo cotidiano, Guillermina sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su renovado look. De esta manera, la hija del popular artista Abel Pintos disfruta a pleno de un presente totalmente transformador instalada en las tierras oceánicas. En este proceso de adaptación y crecimiento personal, la protagonista va mechando sus obligaciones académicas con las tareas del hogar mientras se acostumbra a los nuevos horarios del destino.