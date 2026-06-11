El gesto de Ariana Grande con Emilia Mernes que no pasó desapercibido La estrella estadounidense sorprendió al compartir contenido de la cantante argentina, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores. Agregar C5N en









La artista entrerriana fue reconocida por la cantante y compositora estadounidense.

La interacción entre Ariana Grande y Emilia Mernes se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales durante las últimas horas. Todo comenzó cuando la artista argentina publicó un video en TikTok luciendo un outfit inspirado en los colores nacionales mientras utilizaba de fondo el remix de Hate That I Made You Love Me (Odio haberte hecho amarme), uno de los lanzamientos más recientes de la estrella estadounidense. El contenido rápidamente comenzó a viralizarse entre los seguidores de ambas cantantes.

La sorpresa llegó cuando Ariana Grande decidió repostear el video de Emilia en sus historias de Instagram, un gesto que fue interpretado por miles de fanáticos como una señal de reconocimiento hacia la artista oriunda de Nogoyá, Entre Ríos. La acción generó una ola de comentarios y capturas compartidas por cuentas dedicadas a seguir la actualidad de las dos figuras del pop, multiplicando el alcance de la publicación en cuestión.

Embed @emiliamernes hate that i made u love me one more time adamusic - Adamusic Aunque Ariana suele interactuar ocasionalmente con contenidos relacionados con su música, muchos seguidores destacaron que este tipo de reposts no son habituales, especialmente cuando involucran a artistas latinoamericanos. Por ese motivo, el movimiento fue leído como una muestra de apoyo que podría fortalecer aún más la visibilidad internacional de Emilia Mernes.

El episodio también refleja el creciente posicionamiento global de Emilia, quien en los últimos años logró consolidarse como una de las referentes más importantes de la música urbana argentina. La repercusión del reposteo de Ariana volvió a poner su nombre en el centro de la conversación digital y alimentó las expectativas de los fanáticos sobre posibles colaboraciones futuras entre ambas artistas.

emilia mernes ariana-grande-2258516 El reposteo de Ariana Grande al video de Emilia Mernes. Qué se sabe sobre la ruptura de Ariana Grande y Ethan Slater Mientras el gesto hacia Emilia dominaba las redes sociales, otro tema relacionado con Ariana Grande ocupaba los principales titulares internacionales. Diversos medios estadounidenses informaron en los últimos días que la cantante y actor Ethan Slater pusieron fin a su relación después de casi tres años juntos. La noticia comenzó a circular públicamente el lunes pasado, aunque las fuentes aseguran que la separación ocurrió varios meses antes.

De acuerdo con personas cercanas a la expareja, la decisión habría sido tomada tras un largo período de reflexión y de manera completamente amistosa. Los reportes coinciden en que ambos analizaron cuidadosamente la situación antes de concluir que era mejor continuar por caminos separados. Además, mantienen una relación cordial y conservan respeto mutuo. Las versiones publicadas por medios como People, TMZ e InStyle señalaron que Ariana y Ethan continúan apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales. Incluso, varias fuentes remarcaron que no existieron conflictos públicos ni situaciones dramáticas alrededor de la ruptura, una característica poco frecuente en separaciones de alto perfil en Hollywood. ARIANA GRANDE Ethan Slater Ethan Slater, junto a Ariana Grande. Hasta el momento, ni Ariana Grande ni Ethan Slater realizaron declaraciones oficiales sobre el final de la relación. Sin embargo, los informes más recientes sostienen que la cantante se encuentra enfocada en su gira Eternal Sunshine Tour y en los próximos lanzamientos de su carrera musical, mientras atraviesa una nueva etapa personal marcada por cambios importantes y una fuerte exposición mediática.