Se confirmó lo peor: murió una reconocida cantante a los 28 años La industria musical despide a una artista que había construido su camino desde la infancia y estaba a punto de retomar su carrera. Agregar C5N en









El dolor de sus colegas y seguidores se hizo sentir de inmediato en redes sociales. Redes sociales

La cantante surcoreana Kim Yun Seol falleció el 7 de junio a los 28 años. La noticia se conoció públicamente a través de una publicación en redes sociales de un allegado, quien escribió "Seol ha ido al cielo" y explicó que no había podido informarlo antes porque el teléfono y las cuentas de contacto de la artista habían sido desactivadas.

La confirmación oficial llegó por parte del cantante Kim Jae Guk, vocalista del grupo TA-Copy, quien anunció el 8 de junio: "Kim Yun Seol, quien participó conmigo en Sing Again 4 como la sexta cantante, ha fallecido. Que descanse en paz". El diario Sports Kyunghyang fue el primero en reportar el deceso.

La causa de la muerte no se dio a conocer. Sus restos descansaron en el cementerio Yeongsawang de Seongnam, donde se realizó la ceremonia el 9 de junio. Algo que llama la atención de sus fans, es su último mensaje en redes sociales que publicó Kim Yun Seol el 23 de mayo en Instagram, apenas semanas antes de morir. "Ahora vuelvo a cantar con mi nombre real", escribió, y expresó su deseo de que sus canciones pudieran brindar alegría y felicidad a quienes las escucharan.

Kim Yun Seol Redes sociales Quién era la cantante Kim Yun Seol Nacida en 1998, Kim Yun Seol dio sus primeros pasos en la industria musical en 2013 con el sencillo Man and Woman. Ese mismo año, su carrera tomó impulso cuando ganó el programa de audiciones infantiles Voice Kids de Mnet, lo que la proyectó como una joven promesa del canto en Corea del Sur.

Con el tiempo afianzó su presencia en el formato de competencias transmitidas por televisión. En 2020 participó en Voice Korea y más adelante apareció en I Can See Your Voice. Su última gran exposición pública fue en octubre de 2025, cuando integró la cuarta temporada de Sing Again como participante número 6, superando la primera ronda y llamando la atención del público.

Kim Yun Seol Redes sociales A lo largo de su trayectoria también lanzó canciones propias, entre ellas Finally Good-Bye, manteniéndose activa en la escena independiente pese a los períodos de menor visibilidad. Su última publicación, semanas antes de su muerte, anunciaba precisamente un regreso a la actividad artística bajo su nombre real, lo que hacía aún más inesperada la noticia de su fallecimiento.