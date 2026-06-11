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Romance confirmado: vieron a un famoso cantante a los besos con una influencer

Un artista de música urbana fue vinculado sentimentalmente con una reconocida creadora de contenido tras una salida nocturna que desató rumores sobre su vida privada.

Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

Uno de los integrantes del reconocido grupo de artistas Los del Espacio volvió a ser noticia por un nuevo romance.

La vida sentimental de Tiago PZK volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de que surgieran fuertes versiones que lo vinculan sentimentalmente con la influencer Celeste Pamio. La información tomó fuerza durante las últimas horas del miércoles, cuando el periodista Pepe Ochoa reveló detalles del supuesto acercamiento entre ambos durante una salida nocturna en la Ciudad de Buenos Aires.

La hija del famoso cantante se fue a vivir a Australia.
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Según relató el panelista, el cantante y la creadora de contenido fueron vistos juntos en el sector VIP del boliche Caramelo durante el último fin de semana. De acuerdo con el testimonio difundido, ambos habrían llegado de la mano y se mostraron muy cercanos durante gran parte de la noche, despertando inmediatamente rumores de romance.

La versión ganó todavía más repercusión cuando Ochoa, en El Ejército de LAM, aseguró que varias personas presentes observaron escenas de afecto entre los jóvenes. El periodista sostuvo que una fuente de confianza los vio “apasionados y dándose un beso”, una descripción que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de espectáculos.

tiago pzk celeste pamio
Tiago PZK y Celeste Pami fueron vistos a los besos.

Tiago PZK y Celeste Pami fueron vistos a los besos.

Quién es Celeste Pamio, la influencer que estuvo a los besos con Tiago PZK

Celeste Pamio es una de las creadoras de contenido más populares de Argentina. Su crecimiento en plataformas digitales fue meteórico gracias a videos de humor, tendencias virales, lifestyle, gaming y transmisiones en vivo que le permitieron construir una comunidad integrada principalmente por jóvenes de la Generación Z.

La influencer acumula cerca de 3 millones de seguidores tanto en Instagram como en TikTok, donde sus publicaciones suelen alcanzar millones de reproducciones. Diversas consultoras especializadas en marketing digital la ubican entre las creadoras de contenido con mayor alcance dentro del segmento juvenil argentino.

Nació el 23 de mayo de 2003 y tiene 23 años. Es bonaerense y fue reina provincial antes de ganar el título de Primera Princesa Nacional en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Pamio comenzó a ganar notoriedad en TikTok a partir de 2019 gracias a sus videos cortos de entretenimiento y humor. Con el tiempo expandió su presencia a Instagram, YouTube y plataformas de streaming, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del ecosistema digital latinoamericano.

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