Tomás Holder reveló por qué aceptó volver a participar de Gran Hermano: "No tengo ningún talento"

En diálogo con el programa Socios del espectáculo, Tomás Holder comenzó por referirse a su salud: "Hace dos meses que no tengo (ataques de ansiedad), desde que quedé eliminado. Me pasa que como me alejé de la televisión prácticamente no recibo comentarios malos ahora. Fue momento de priorizarme a mí, como un chico de 22 años". Con estas palabras, llevó tranquilidad a todos sus fans en redes sociales.