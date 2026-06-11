IR A
IR A

Indio Solari: Berisso inaugura un mural en homenaje al histórico recital de los Redondos en 1978

El tributo que organiza el municipio recuerda los inicios del músico junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y busca convocar a los vecinos y fanáticos ricoteros.

La propuesta busca recordar el vínculo entre la ciudad y el ícono del rock nacional.

La propuesta busca recordar el vínculo entre la ciudad y el ícono del rock nacional.

Redes sociales

Carlos Alberto "El Indio" Solari será el centro de un nuevo homenaje póstumo, esta vez fue organizado por el municipio de Berisso, en el histórico lugar donde actuó el líder de Los Redondos en 1978.

El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.
Te puede interesar:

Gerardo Romano cruzó a Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro"

El acto será este viernes 12 de junio en la esquina de calles 13 y 168, en la dirección exacta donde estaba Aquí Club también conocido como Aquí Club Discotheque, done tocó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el 3 de enero de ese año, considerado como el primer hito de la liturgia ricotera.

El evento servirá para el reencuentro de los fanáticos del cantante de El tesoso de los inocentes y Mientras tanto el sol se muere, a horas de la masiva despedida de sus restos en el Polideportivo de Villa Domínico, en Avellaneda, adonde fueron más de 1 millón de personas, que se congregaron a los largo de 18 horas de velatorio.

Habrá una radio abierta para que los seguidores del Mister dejen sus mensajes y compartan sus vivencias, y se pidió que vayan con banderas, velas y objetos representativos de la banda, que se van a poder dejar a los pies del mural que se inaugure.

Cómo murió Carlos Alberto "El Indio" Solari

Carlos "El Indio" Solari murió el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aries, a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Fue encontrado sin vida en la pileta climatizada, donde solía aliviar dolores por el Parkinson que padecía desde 2016.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dirigente peronista mantenía una estrecha relación con el mítico artista.

El recuerdo de Máximo Kirchner sobre el Indio Solari: "Estuvo cuando muchos se borraban"

Lali Espósito reoconció al Indio Solari como un referente en la música.

Lali Espósito se emocionó al recordar el homenaje al Indio Solari en River: "Lo vamos a extrañar"

El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.

Se conoció la última foto del Indio Solari antes de su muerte

Un millón de personas despidieron al Indio Solari en Villa Domínico. 
play

Una jornada para la historia: así fue la trastienda de la organización del adiós al Indio Solari

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.
play

Monteoliva explicó por qué no organizaron el velatorio del Indio y destacó la organización en Avellaneda

La autopsia del Indio Solari determinó que murió de un ACV hemorrágico.

La Justicia autorizó la cremación del cuerpo del Indio Solari

últimas noticias

Moria y Antonella

Moria Casan opinó sobre las cirugías y destrozó a Antonela Roccuzzo: "Si la agarran a ella le encuentran de todo"

Hace 13 minutos
José Mourinho vuelve al Bernabéu.

Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho como entrenador hasta 2029

Hace 17 minutos
La inflación bajó a 2,1% en mayo.

Canasta básica: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo

Hace 18 minutos
El PRO le reclamó a Adorni que actúe con transparencia.

El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible"

Hace 22 minutos
Manuel Adorni presentó su declaración jurada y fue cuestionado por su relato. 

Diputados piden que Manuel Adorni vuelva al Congreso a dar explicaciones porque mintió

Hace 33 minutos