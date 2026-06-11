Indio Solari: Berisso inaugura un mural en homenaje al histórico recital de los Redondos en 1978 El tributo que organiza el municipio recuerda los inicios del músico junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y busca convocar a los vecinos y fanáticos ricoteros. Agregar C5N en









La propuesta busca recordar el vínculo entre la ciudad y el ícono del rock nacional. Redes sociales

Carlos Alberto "El Indio" Solari será el centro de un nuevo homenaje póstumo, esta vez fue organizado por el municipio de Berisso, en el histórico lugar donde actuó el líder de Los Redondos en 1978.

El acto será este viernes 12 de junio en la esquina de calles 13 y 168, en la dirección exacta donde estaba Aquí Club también conocido como Aquí Club Discotheque, done tocó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el 3 de enero de ese año, considerado como el primer hito de la liturgia ricotera.

El evento servirá para el reencuentro de los fanáticos del cantante de El tesoso de los inocentes y Mientras tanto el sol se muere, a horas de la masiva despedida de sus restos en el Polideportivo de Villa Domínico, en Avellaneda, adonde fueron más de 1 millón de personas, que se congregaron a los largo de 18 horas de velatorio.

Habrá una radio abierta para que los seguidores del Mister dejen sus mensajes y compartan sus vivencias, y se pidió que vayan con banderas, velas y objetos representativos de la banda, que se van a poder dejar a los pies del mural que se inaugure.