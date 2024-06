Se separó una de las cantantes argentinas más queridas en medio de un escándalo

La cantante decidió hacerlo más frío y con un tono más de enojo por lo que en las redes sociales ya se rumorea sobre una posible infidelidad de parte de su pareja: “Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó”.

Y agregó: “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”. Luego adjuntó un corazón, pero lo hizo sobre un fondo azul.

Ángela Leiva y novio Captura de pantalla

Por su parte, Mikelovich publicó algo más sentido a sus seguidores: “Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos. No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie. Volví a rezar para que cada día duela menos”.

Ese último mensaje de la pareja llevó a un montón de especulaciones, pero la realidad es que ninguno de los dos dio su versión de las cosas ni pusieron los motivos reales por los que se distanciaron.