Se separó la pareja de actores más amada por los argentinos de manera inesperada

Fue la periodista Juariu quien lo reveló luego de una serie de comportamientos en Instagram. "Son personalidades fuertes e importantes del espectáculo. Ya hay sospechas, pero yo sé que es real", expresó.

Con el sticker de preguntas reveló que están hace más de un año, no tienen hijos y son figuras internacionales y cuando una seguidora le preguntó respondió con un corazón roto. Sin embargo, ninguno de los protagonistas salió a dar su versión. Furtado fue el único que accionó borrando sus fotos.

furtado exposito.jpg La foto de Nico Furtado con Ester Expósito de la que todos hablan

Se separó uno de los cantantes más populares de Argentina: "No estamos más juntos"

El 2023 fue un año colmado de rupturas en el mundo del espectáculo. En los últimos días surgió el rumor de la separación entre uno de los cantantes más populares de la música y una streamer chilena, noticia que finalmente fue confirmada por uno de sus protagonistas.

Tiago La Chilena 14-12-23.png

Los involucrados son Tiago PZK y Belén Negri. La noticia fue confirmada entre risas por "La Chilena" mediante un streming que realizó en su cuenta de Twich. Ante la pregunta de uno de sus seguidores sobre dónde estaba su pareja, ella respondió que "no estamos más juntos, terminamos".

Sin embargo, no pudo contener una sonrisa y añadió en un tono más serio: "Me enteré de algo y bueno no lo voy a contar", e inmediatamente volvió a sonreír. Ante esta nueva información sus seguidores corrieron a chequear en redes sociales si era verdad y efectivamente no se siguen más en Instagram.