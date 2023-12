Se separó uno de los cantantes más populares de Argentina: "No estamos más juntos"

Tiago La Chilena 14-12-23.png

Sin embargo, no pudo contener una sonrisa y añadió en un tono más serio: "Me enteré de algo y bueno no lo voy a contar", e inmediatamente volvió a sonreír. Ante esta nueva información sus seguidores corrieron a chequear en redes sociales si era verdad y efectivamente no se siguen más en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GOTTI A (@tiagopzk)

Esta prueba confirmaría el rumor y sería el fin de la pareja. En ambas cuentas, ambos todavía conservan fotografías juntos como la del 12 de octubre donde cada uno le dedicó al otro un mensaje romántico donde remarcaban lo importante que es su vínculo.