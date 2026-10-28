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La insólita respuesta de Chechu Bonelli tras los rumores de reconciliación con Facundo Pieres: "Soy demasiada mujer..."

Después de la inesperada revelación de Yanina Latorre, la modelo fue interceptada por la cámara de SQP y fue contundente al dar su opinión sobre el presunto acercamiento con el polista.

La reacción de Chechu Bonelli frente a los rumores de reconciliación.

La reacción de Chechu Bonelli frente a los rumores de reconciliación.

Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda una presunta reconciliación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres. En este contexto, la periodista habló y rompió el silencio sobre las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

Chechu y Polito se reconciliarion.
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"Chechu Bonelli y Facundo Pieres volvieron, pero en secreto. Hablaron, se reencontraron, y él le pidió a ella que sea secreto y no blanqueen", aseguró Yanina, frente a la sorpresa del panel.

La cámara de SQP buscó a la periodista para tener su palabra y ella fue contundente, si bien aseguró que no tenía nada que decir al respecto, hizo referencia a los comentarios de Latorre dejando en claro cuál sería postura frente a una relación que debe mantenerse oculta. "Si yo tuviese algo para confirmar, lo estaría diciendo. No tengo nada para decir", expresó.

Luego hizo hincapié en su presente sentimental y se refirió a la versión de un presunto acercamiento con Pieres. "Estoy sola. Estoy bien. Y lo único que tengo para decir, porque la escuché ayer, obviamente, me llegó el comentario, lo que dijo Yanina. Yo soy demasiada mujer para ser un secreto. O sea, jamás sería un secreto de ningún hombre. Yo soy demasiada mujer para ser un secreto. O sea, jamás sería un secreto de ningún hombre", remarcó.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

Tras regresar de sus vacaciones por Europa, Yanina Latorre volvió a meterse de lleno en el escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Con nueva información sobre lo que habría ocurrido puertas adentro de la pareja, la conductora reveló cómo fueron las últimas horas del matrimonio y hasta dio a conocer el contundente mensaje con el que la modelo habría decidido ponerle punto final a la relación.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

De regreso a SQP, Latorre comenzó a reconstruir cronológicamente los hechos que, según su información, desencadenaron la ruptura. "Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación", comenzó relatando

Sin embargo, lo que más habría molestado a Julieta no fue solamente el intercambio de mensajes, sino que su marido no le hubiera contado sobre ese contacto. "El jueves le revisa el celular, ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega, espera que él le comente. Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar", detalló la conductora.

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