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Protagonizó una escandalosa separación, ahora fue visto con otra famosa y hay escándalo: "Él no quiere blanquearla"

La conductora Yanina Latorre reveló los detalles de cómo llegaron a reencontrarse tras haber cortado el vínculo con una particular petición: “Él le pidió a ella que sea en secreto”.

¿Qué pareja se reconcilió?

¿Qué pareja se reconcilió?

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La conductora Yanina Latorre reveló en Sálvese quien pueda que una de las parejas más polémicas de los últimos meses confirmó su reconciliación: se trata de Chechu Bonelli y Facundo Pieres. “Él le pidió a ella que sea en secreto. Él no quiere blanquearla”, reveló.

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.
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La historia entre ambos surgió luego de la escandalosa separación del polista con Zaira Nara, después de un vínculo polémico romance que llevó a una pelea con Paula Cháves, exnovia del deportista y mejor amiga de la modelo. Todo terminó y Pieres fue presentado a Chechu.

Su romance duró poco, pero ahora se reconciliaron. “Ellos hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen”, contó Yanina en América y agregó: “Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo”.

Sucede que la conductora de ESPN transita una separación conflictiva con Darío Cvitanich, quien ya está en pareja con Ivana Figueiras. Por eso, Latorre contó: “Él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío, con Ivana y tal”. ¿Se animarán a blanquear?

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

Tras regresar de sus vacaciones por Europa, Yanina Latorre volvió a meterse de lleno en el escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Con nueva información sobre lo que habría ocurrido puertas adentro de la pareja, la conductora reveló cómo fueron las últimas horas del matrimonio y hasta dio a conocer el contundente mensaje con el que la modelo habría decidido ponerle punto final a la relación.

De regreso a SQP, Latorre comenzó a reconstruir cronológicamente los hechos que, según su información, desencadenaron la ruptura. "Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación", comenzó relatando

Sin embargo, lo que más habría molestado a Julieta no fue solamente el intercambio de mensajes, sino que su marido no le hubiera contado sobre ese contacto. "El jueves le revisa el celular, ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega, espera que él le comente. Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar", detalló la conductora.

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