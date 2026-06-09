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"Se quería ir con él": la dramática confesión del hijo de María Rosa Fugazot en su despedida

La actriz de 83 años falleció de muerte natural y trascendió que estaba resignada por una pérdida que no pudo superar.

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

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Luego de la muerte de María Rosa Fugazot por causas naturales, se conoció el testimonio del hijo de la actriz, quien aseguró: "Se quería ir con él", en alusión a su otro hijo, René Bertrand, que falleció de cáncer hace un año.

El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.
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Javier Caumont habló de la tristeza que sentía su madre, que tuvo que despedir a su hijo en 2025: "Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René. Eligió morirse de a poco, se quería ir con él".

El hombre aseguró al móvil de Intrusos que Fugazot se desmejoró no por una dolencia física o biológica, sino por el vacío que le provocó la muerte del actor: "Por un lado, nos queda la resignación de que se cumplió su deseo de reencontrarse con él; y por otro lado, el dolor terrible de que la vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida, porque era un ángel en la tierra".

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El duelo de María Rosa Fugazot por René Bertrand

María Rosa Fugazot, de 83 años, extrañaba demasiado a René Bertrand, su hijo. El actor y productor teatral falleció el 26 de junio pasado a los 53 años. Distinto a lo que pasó con sus padres, la velocidad con que avanzó el cáncer que padecía lo volvió todo más dramático.

Tiempo después del fallecimiento de su hijo, Fugazot aseguró que se encontraba en "piloto automático" y que sentía un vacío físico inmenso. "No puedo gritar, no puedo llorar, no puedo explotar. Es como si tuviera un agujero negro acá, de un balazo de cañón", confesó en ese momento.

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