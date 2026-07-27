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Es una de las conductoras más famosas y reveló la verdad del final de su programa: "Me dolió muchísimo"

La animadora habló sobre el cierre inesperado de su ciclo y cuestionó la falta de consideración con la que le comunicaron la decisión.

Comentó el malestar con el que quedó después de cinco años de trabajo al frente del ciclo.

Comentó el malestar con el que quedó después de cinco años de trabajo al frente del ciclo.

Karina Mazzocco rompió el silencio sobre el final de A la Tarde, el ciclo de América que condujo durante cinco años y que concluyó en mayo de forma abrupta. Lo hizo en la mesa de La Noche de Mirtha, donde fue consultada directamente por la conductora sobre cómo se dio su salida del canal y si había quedado conforme con la manera en que ocurrió.

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La respuesta fue clara: "No estoy de acuerdo con la forma. Me hubiese gustado que me sentaran y me lo dijeran". Además, reconoció que la televisión es un negocio y que las decisiones las toman quienes dirigen, pero subrayó que la forma en que le comunicaron el cierre del programa no estuvo a la altura de lo que el ciclo había representado. "Me dolió mucho la manera", admitió.

Fue más allá al ponderar lo que A la Tarde significó para su carrera: "Fue extraordinario, un programa que marcó agenda, que me dio satisfacciones y donde me consolidé como conductora. Solamente que en el final no me lo comunicaron como a mí me hubiese gustado, pero las personas que toman decisiones no tienen esta delicadeza".

Aún así, también encontró el lado positivo de la pausa: "Hoy agradezco esta pausa porque estoy disfrutando de otras cosas: me fui con mi hijo, disfruto de la familia, del tiempo y de los afectos, que a veces se dejan de lado y son lo más importante".

Los inicios de la relación de Karina Mazzocco con Omar El Bacha

En la misma reunión, Karina Mazzocco sorprendió al contar cómo conoció a Omar El Bacha, su compañero desde hace 21 años y padre de su hijo Malek. El escenario del primer encuentro fue en un supermercado, en donde ambos se cruzaron entre las góndolas y el interés fue mutuo desde el primer instante. "Yo lo relojé, dije 'qué lindo', pero él me había relojeado antes", contó.

El primer contacto directo, sin embargo, no ocurrió dentro del supermercado sino en el estacionamiento. Omar decidió abordarla en el garage, bromeando con que necesitaba "la fuerza del olor a nafta" para animarse a hablarle. En ese momento, ella conducía un programa nocturno sobre sexualidad llamado De a Dos y se encontraba recién separada.

La reacción inicial de la conductora no fue alentadora. A pesar de que Omar le había causado muy buena impresión, cuando él se ofreció a ayudarla con las bolsas y expresó su interés en conocerla, ella lo rechazó. "Le corté el rostro mal", recordó, explicando que en esa época no quiso darle ni su teléfono ni su correo electrónico, en un tiempo en que Instagram todavía no existía.

La historia, sin embargo, no terminó ahí. Omar la siguió con el auto para saber dónde vivía y poco después le envió flores. Ese gesto fue el que marcó el inicio de una relación que ya lleva más de dos décadas, partiendo de un encuentro fortuito que la propia conductora definió como un verdadero flechazo.

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