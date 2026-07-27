27 de julio de 2026 Inicio
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Fue a visitar a su novio a la comisaría y terminó presa: tenía orden de captura por prender fuego cinco casas

Una joven de 20 años acudió a la Comisaría 19° a ver a su pareja, que se encontraba detenido allí, y fue detenida al terminar la visita tras un operativo de vigilancia discreta.

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La Policía de Neuquén detuvo a una joven de 20 años que se había dado a la fuga hacia tres meses.

La Policía de Neuquén detuvo a una joven de 20 años que se había dado a la fuga hacia tres meses.

La joven de 20 años tenía una orden de captura vigente desde abril por haber provocado un incendio en una casa que se extendió a otros cuatro hogares en Colonia Rural Nueva Esperanza. La investigación de la División Estafas y Otras Defraudaciones permitió establecer que la joven solía frecuentar la zona de la Comisaría 19°, así que fue cuestión de esperar.

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De esta forma, la Policía de Neuquén aguardó a que la mujer volviera a visitar a su novio y montaron un operativo de vigilancia discreta en los alrededores de la seccional. La detención se produjo al final de la visita y afuera de la comisaría para "evitar problemas" con el flujo de gente en horario de visita, explicó el jefe del Departamento Delitos Económicos, César Juárez.

Según las investigaciones del delito por el que tenía orden de captura, la mujer había ocupado ilegalmente una propiedad y, al ser notificada de que debía desalojarla, decidió prenderle fuego antes de retirarse. Juárez detalló que las llamas se propagaron con rapidez, afectando gravemente a otras cinco casas ubicadas a pocos metros.

El inicio del incendio quedó filmado y se viralizó en redes sociales. La destrucción fue tal que una familia con dos menores perdió todos sus bienes. Además, cuatro personas debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo. Afortunadamente no hubo víctimas fatales.

Tras el siniestro la sospechosa desapareció, así que la Fiscalía de Delitos Económicos libró la orden de captura. Al ser detenida fue notificada formalmente y quedó a disposición de la Justicia bajo los cargos de usurpación y estrago.

Detuvieron a Lucía Sosa, la madre de la beba de dos años fallecida en Villa Gesell

Efectivos de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) detuvieron este lunes a Lucía Sosa, la madre de Isabella, la nena de dos años que murió en Villa Gesell producto de una hipoxemia. El arresto ocurrió en horas de la tarde tras los resultados de la autopsia, que desmintieron la versión inicial de la mujer.

Sosa había llevado a la niña sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. En su relato a los médicos, afirmó que la pequeña sufrió una broncoaspiración con su mamadera.

Sin embargo, el estudio forense determinó que la víctima murió a causa de una hipoxemia. Esta falta de oxígeno en sangre, provocada por una asfixia obstructiva, desencadenó un paro cardíaco letal.

El caso cobró mayor relevancia por los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por uno de esos expedientes, Sosa estuvo presa casi dos años y luego resultó absuelta en un juicio en Mar del Plata.

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