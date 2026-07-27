Son jóvenes súper famosos, se separaron y ahora una frase de ella abrió la posibilidad a una reconciliación La expareja dejó una declaración que despertó las especulaciones entre sus seguidores. Ninguno de los dos confirmó por ahora un acercamiento sentimental concreto. Agregar C5N en









La expareja dejó una frase que llamó la atención por completo. Magnific - Freepik

Nacho Castañares volvió a llamar la atención en la escena mediática luego de que su expareja, Coti Romero, lo describiera como su "hilo rojo" en una entrevista. El exparticipante de Gran Hermano decidió responder públicamente a esas declaraciones y dejó una frase que reavivó las esperanzas de una posible reconciliación entre ambos: "La vida dirá si pasa algo de vuelta o si no".

Consultado sobre los dichos de Coti durante una entrevista en el streaming Que alguien le avise, Nacho no evitó el tema y reconoció que la relación que vivió con ella fue diferente a cualquier otra que haya tenido: "Siempre lo dije, a mí lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y después de cortar con ella nunca me pasó de vuelta. Entonces es algo que lo tengo presente y lo sé".

El influencer también admitió que, hasta el momento, no logró encontrar una conexión similar a la que compartió con la correntina: "No sé si es mi hilo rojo, capaz eso se sabe con el tiempo, pero sí lo que pasó me costó encontrarlo antes y después. O sea, no lo encontré". Consultado sobre cómo evolucionó el vínculo entre ambos desde su paso por Gran Hermano, recordó los distintos momentos que atravesaron juntos: "Nosotros pasamos por un montón de cosas. Al principio éramos amigos y después de repente empezamos a salir. Fue mutando un montón de cosas".

Nacho remarcó además que, pese a la separación, el afecto entre ambos nunca desapareció, aunque aclaró que eso no implica necesariamente una reconciliación en marcha: "El cariño siempre estuvo y siempre está. Eso no quiere decir que alguno de los dos estemos especulando con volver". Sin embargo, fue su frase final la que más repercusión generó entre los seguidores de la expareja: "En algún momento la vida dirá si pasa algo de vuelta o si no. Tengo lindo recuerdo y cariño también".

Redes sociales Por qué se habían separado Nacho Castañares y Coti Romero La ruptura entre ambos se dio a conocer a menos de un año de haber blanqueado su relación, luego de que se conocieran en la casa de Gran Hermano en octubre de 2022. Fue en el programa LAM donde se confirmó la noticia, luego de que los seguidores de la expareja notaran la eliminación de fotos juntos y un notorio silencio en redes sociales.

Según relató Pepe Ochoa, Coti le explicó en privado los motivos detrás de la decisión, restándole gravedad a la situación en un primer mensaje: "Nos tomamos un tiempo, después vamos a ver, no es nada grave. No estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes, por eso nos tomamos este tiempo". La influencer también remarcó que la decisión de tomarse distancia había sido propia: "Es un tiempo que decidí yo en la pareja porque siento que tiene que seguir solucionando cosas". Captura Telefe Pese a la ruptura, ambos coincidieron públicamente en que el cariño que tienen entre ellos continúa intacto, sin confirmar hasta el momento ningún tipo de acercamiento sentimental concreto. Mientras tanto, Coti dio a conocer recientemente que está conociendo a una nueva persona luego de su paso por el reality español La Cárcel de los Gemelos.