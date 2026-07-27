La industria no despega: volvió a caer en junio y acumula un semestre en rojo La industria argentina está estancada, con algunos sectores que repuntan, pero con caídas fuertes en construcción, textiles, autos y maquinaria. El panorama general sigue siendo de bajo nivel productivo y con mucha disparidad entre rubros. Se destaca el rol de Brasil en las exportaciones que crecieron 15% en junio. Por Agregar C5N en









Primer semestre industrial: 10% por debajo de 2022 y 2023.

La industria argentina sigue sin levantar cabeza. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), en junio retrocedió un 1,8% respecto del mismo mes del año pasado y, si se compara con mayo, quedó prácticamente igual, apenas -0,2%. Es decir que no se desploma, pero tampoco muestra señales claras de recuperación. El semestre cerró con un saldo negativo: 3% por debajo de 2025 y 10% menos que los niveles de 2022 y 2023.

Por un lado, el rubro de la construcción volvió a dar malas noticias ya que se vendió menos cemento (-2,7%) y el índice que mide insumos para obras también retrocedió (-2%). Ambos indicadores siguen muy lejos de lo que se producía hace cuatro años. En paralelo, la metalmecánica y el acero tampoco repuntan, con bajas de -0,3% y -4,6% respectivamente.

En el sector automotor la foto es ambigua debido a que la producción de autos quedó estable (+0,2%), pero en lo que va del año acumula una caída fuerte (-18%). Mientras que la maquinaria industrial mostró un repunte en patentamientos (+9%), aunque todavía no alcanza los niveles de años anteriores.

En cuanto a los alimentos y bebidas, el panorama es mixto, crecieron las bebidas (+4%) y la faena vacuna (+5%), pero cayeron los lácteos (-1,2%) y la molienda de oleaginosas (-0,6%).

No obstante, hubo un dato positivo que vino del consumo de energía ya que las grandes fábricas usaron más electricidad (+1,4%), lo que sugiere algo más de movimiento en varios rubros. Y en el frente externo, a pesar de que las relaciones diplomáticas están en plena turbulencia entre Javier Milei y Lula de Da Silva, Brasil fue clave por las exportaciones hacia ese destino que subieron 15%, sobre todo en autos, aluminio, combustibles y productos primarios. También mejoró la liquidación de dólares del agro (+18%).