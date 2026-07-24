Se supo quién está detrás de Pache y Plumis, los perros títeres virales del momento Una creación artística furor en plataformas digitales logró dar el salto a la pantalla chica, cautivando a multitudes. Agregar C5N en









Se sabe quién esta detras de los títeres del momento.

Dos muñecos caninos con identidades marcadamente opuestas, una escenografía montada en una vivienda particular y un único responsable al frente de todo el engranaje: esa es la fórmula del éxito de Ta Bueno Che. El proyecto de transmisión digital, con Pache y Plumis como estrellas, acumuló en apenas cinco meses más de un millón de seguidores en Instagram, 46.000 suscriptores en YouTube y superó los 200.000 en TikTok.

El fenómeno dio un paso clave al desembarcar en la pantalla chica durante una participación en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini. La irrupción de la dupla dejó sorprendido al presentador, quien no ocultó su asombro al expresar “no puedo creer que estoy hablando con dos perros en televisión”, reafirmando el alcance que lograron Pache y Plumis más allá de las redes.

Quién está detrás de Pache y Plumis Detrás del fenómeno viral de Pache y Plumis se encuentra el músico y titiritero argentino Patricio Noé Crom, creador del canal de streaming Ta Bueno Che. Crom, quien además es un guitarrista de tango con giras internacionales y partícipe en obras de Fito Páez, ideó este universo de marionetas desde su propia casa.

El proyecto terminó de consolidarse con la incorporación de Leandro "Chusko" Stazi, considerado uno de los mejores titiriteros del país, quien se sumó para darle voz y movimientos a Plumis, logrando una química inmediata basada en la improvisación y el humor absurdo.

En la ficción que conquistó las redes, los personajes tienen identidades muy arraigadas al conurbano bonaerense. Pache es un perro callejero oriundo de General Pacheco que un buen día adoptó a Patricio como su dueño y se quedó a vivir con él. Por su parte, Plumis es un can proveniente de Gregorio de Laferrere que se autopercibe como un influencer experto en conseguir canjes de ropa. Juntos conducen un caótico consultorio y ciclo de reacciones que ha sumado fanáticos de la talla de Duki y Nicki Nicole.

El crecimiento de este dúo de títeres ha sido tan arrollador que trascendió las pantallas de YouTube y TikTok para instalarse en los medios tradicionales. Recientemente, la dupla sorprendió al público local al irrumpir en el programa de televisión Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, donde hicieron descostillar de risa al histórico presentador con sus ocurrentes diálogos. Con proyectos que ya apuntan hacia el teatro y el sueño de filmar películas al estilo de Los Muppets, los creadores mantienen una regla inquebrantable en su estudio: "Lo horrendo del mundo humano acá no entra".