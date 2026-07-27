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Cara a cara en Gran Hermano: Charlotte Caniggia y Solange Abraham al límite, se dijeron de todo

El clima en Gran Hermano se tornó espeso con el cruce entre Charlotte Caniggia y Solange Abraham, un momento de alta tensión que puso a prueba la convivencia. "Quilombera, bizarra y grasa", disparó Abraham sin filtro.

Charlotte y Solange protagonizaron un duro cruce. 

Charlotte y Solange protagonizaron un duro cruce. 

Charlotte Caniggia y Solange Abrahamn se pusieron cara a cara este lunes y protagonizaron un fuerte cruce en la casa de Gran Hermano donde se dijeron de todo. La situación se desbordó cuando ambas comenzaron a recordarse eventos pasados y a cuestionar actitudes dentro de la competencia. "Quilombera, bizarra y grasa", disparó Abraham sin filtro y tuvo una larga respuesta por parte de la mediática.

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Los gritos y las recriminaciones mutuas se extendieron por varios minutos, ante la mirada atónita de sus compañeros, quienes intentaron sin éxito calmar los ánimos. El conflicto empezó cuando la hija de Mariana Nannis intentó defender a Sebastián Cola: “Voy a defenderlo. Lo querés ensuciar. Él nunca habla mal de nadie, no sé por qué lo atacan tanto. La única que quiere ensuciar a la gente sos vos, Sol, porque jugás sucio. Cuando él me propuso engañarte, le dije: ‘No hagas eso, no juegues con ella, porque es una sucia’".

Pero el descargo de Charlotte no terminó ahí, siguió echando en cara las jugadas sucias de su rival. “El día que expusiste a Manu diciendo que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio. Ojalá que te vayas vos, por sucia de m... Jugás feo y sos mala persona. Ya a dos hombres quisiste dejarlos mal parados. A mi amigo no lo vas a dejar mal parado”, expresó fiel a su estilo sin pelos en la lengua.

Luego llegó el turno de la réplica de Abraham que no se guardó nada y escupió todo el veneno que venía macerando mientras escuchaba el descargo de Caniggia: “A mí me parecés una planta y una mujer muy insegura. Competís con las mujeres y qué coincidencia, siempre con las mujeres lindas. Sos una insegura. Por algo es que afuera tampoco tenes amigas”.

En ese sentido, reveló una charla que tuvo con la mediática y expresó: “Me lo demostraste cuando dijiste: ‘No quiero estar con ustedes porque son lindas’. Yo siempre te tiré la mejor de las ondas. Nunca te hice nada”, y dio su estocada final: “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece ‘quilombera’ y ‘bizarra’, porque eso es lo que sos: quilombera, bizarra y grasa. Entonces conmigo no te metás porque sos una quilombera, una grasa, una bizarra y una envidiosa”.

A pesar de las municiones, la hermana de Álex no se quedó callada y negó ser "envidiosa" y apeló al público: "La gente me conoce y me banca un montón. Soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente ni carismática. Sos una fantasma. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente”.

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