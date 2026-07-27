La polémica decisión que tomó Telefe por el bajo rating de Gran Hermano

El canal de aire modificó su estrategia con el reality tras la pérdida de televidentes. Crecen las dudas sobre el futuro del ciclo.

Telefe volvió a quedar en el centro de la escena tras adoptar una medida que generó sorpresa entre los seguidores de Gran Hermano: Generación Dorada . En medio de una marcada caída en los niveles de audiencia, la señal decidió levantar de su programación dominical Espiando la Casa, el clásico envío que suele emitirse después de La Peña de Morfi, para reemplazarlo por una repetición de Escape Perfecto.

Son jóvenes súper famosos, se separaron y ahora una frase de ella abrió la posibilidad a una reconciliación

La modificación fue interpretada por buena parte del público como una respuesta directa al rendimiento del reality en las mediciones de rating. Asimismo, esa decisión llega después de varias semanas en las que Gran Hermano dejó de mostrar la fortaleza que había exhibido en el inicio de la edición Generación Dorada, una temporada que apostó por una combinación de figuras conocidas, exparticipantes históricos y nuevos jugadores para celebrar los 25 años del formato.

Si bien el desembarco de nombres como Andrea del Boca , Tamara Paganini y otros exhermanitos despertó expectativa, con el correr de los meses el interés fue disminuyendo y las cifras comenzaron a resentirse. En efecto, desde el canal no hubo un comunicado oficial explicando el cambio de programación. Sin embargo, la ausencia de Espiando la Casa, un ciclo considerado tradicional dentro del universo del reality, fue tomada por analistas televisivos y por la audiencia como una señal de que Telefe busca reorganizar su grilla para minimizar el impacto del descenso del rating.

En redes sociales, además, numerosos usuarios vincularon la decisión con las bajas marcas registradas durante las últimas semanas, una percepción que también se reflejó en los debates de la comunidad de seguidores del programa. Mientras tanto, la producción apuesta a que las nuevas estrategias de juego y las galas de eliminación vuelvan a captar la atención del público.

El ingreso de exjugadores para influir en las nominaciones y los constantes cambios en la dinámica forman parte de esa búsqueda por recuperar audiencia. No obstante, el verdadero examen llegará con las próximas emisiones, donde el canal intentará comprobar si estas decisiones alcanzan para revertir la tendencia negativa que atraviesa el histórico reality.

Quién se puede ir de Gran Hermano este lunes 27 de julio

La expectativa ahora está puesta en la gala de eliminación de este lunes, donde uno de los participantes abandonará definitivamente la casa. De acuerdo con la placa confirmada, los jugadores que quedaron nominados son Sebastián "Cola" Almeida, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Tamara Paganini, todos expuestos al voto negativo del público.

Las encuestas informales difundidas durante el fin de semana muestran una competencia muy ajustada, aunque Alejandra Majluf aparece entre los nombres con mayores probabilidades de abandonar el juego, dependiendo de la consulta y de la comunidad que participa en cada sondeo. Como ocurre habitualmente, estos relevamientos no tienen carácter oficial y solo funcionan como un indicador previo a la definición televisiva.

Las encuestas más importantes realizadas antes de la gala de eliminación de Gran Hermano ubican a Alejandra Majluf como la principal candidata a abandonar la casa este lunes. Tanto el sondeo de Fede "Fefe" Bongiorno en X como el de Diego Poggi en Instagram la muestran al frente de la intención de voto para salir del reality, aunque Sebastián "Cola" Almeida aparece como su perseguidor más cercano en algunos relevamientos. Si esta tendencia se confirma, Majluf se convertiría en la nueva eliminada, aunque la diferencia relativamente ajustada con "Cola" mantiene la incertidumbre hasta el cierre de la votación.

Las encuestas señalaban a Alejandra Majluf como la participante que sería eliminada. Redes socialesue

La nueva placa quedó conformada tras una semana atravesada por modificaciones en el juego, ya que ocho exparticipantes regresaron temporalmente a la casa para intervenir en las nominaciones, generando un escenario completamente diferente al de semanas anteriores. Además, hubo votos anulados y estrategias que cambiaron el rumbo de la competencia, incrementando la incertidumbre de cara a la gala.