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Se supo de qué murió María Rosa Fugazot

La destacada figura del teatro y la televisión argentina fue encontrada sin vida en su domicilio a los 83 años.

Murió María Rosa Fugazot.

Murió María Rosa Fugazot.

La actriz María Rosa Fugazot fue encontrada sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo en la noche del domingo, a los 83 años. Las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a que la muerte habría ocurrido por causas naturales, aunque la investigación continúa en curso para determinar las condiciones exactas del fallecimiento.

Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot
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Murió la histórica actriz María Rosa Fugazot

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se movilizaron minutos antes de las 22 horas luego de recibir un llamado que alertaba sobre una ciudadana con un severo problema de salud y solicitaba la presencia urgente de una ambulancia del SAME. Una vez en el domicilio, los médicos constataron el deceso de la artista.

Luego de confirmar la muerte, se notificó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 y se inició la tramitación del expediente caratulado como "averiguación de causales de muerte", un procedimiento habitual en estos casos. Los peritajes e investigaciones de rigor continúan para esclarecer de manera definitiva el contexto en que ocurrió el fallecimiento.

Rosa Fugazot

Quién era María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot fue una de las actrices más longevas y versátiles de la escena argentina. Nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, en el seno de una familia de artistas, ya que era hija de los actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot. Debutó en el teatro a los 15 años trabajando en revista, comedia, drama y shows, inicialmente sin que sus padres lo supieran, y desde entonces construyó una carrera que se extendió por más de seis décadas.

Entre sus trabajos más destacados figuran puestas en escena como El jardín de las cerezas, La casa de Bernarda Alba, Chicago, Zorba el griego y Nenucha: la envelenadora de Montserrat. En 2013 recibió un Diploma de Excelencia en el Festival Internacional de la Canción en California por interpretar Si alguna vez hablo de ti junto a su hijo Javier Caumont.

María Rosa Fugazot y René Bertrand

Su último año estuvo marcado por un dolor profundo, ya que en junio de 2025 falleció su hijo René Bertrand a los 53 años, luego de atravesar una larga enfermedad. "Todavía no pude llorar, ojalá pudiera explotar de una vez y largar", confesó la artista días después en una visita al programa Intrusos, en medio del duelo por esa pérdida.

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