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La conductora argentina que apuntó contra su ex en vivo: "Voy a dar un curso sobre cómo superar los cuernos"

Una figura televisiva aprovechó un debate al aire para lanzar una irónica broma que tomó por sorpresa a todos.

La conductora salió al cruce contra su ex pareja.

La conductora salió al cruce contra su ex pareja.

Luego de que Wanda Nara sorprendiera con el lanzamiento de Academia Wanda, una plataforma de capacitaciones en línea ideada para compartir sus estrategias de éxito personal y financiero, el proyecto se convirtió en tema de debate en la televisión nacional. Durante la emisión de Pasó en América, el panelista Guido Záffora detalló en vivo el funcionamiento de la propuesta educativa impulsada por la empresaria.

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Atenta a la explicación de su compañero, la conductora Sabrina Rojas intervino para reaccionar ante el nuevo negocio de la mediática y lanzar una humorada que no pasó desapercibida. “Wanda Nara es brillante. ¿Cómo no se me ocurrió a mí?”, expresó entre risas la presentadora al aire del ciclo, fascinada por la creatividad comercial de la empresaria.

El comentario de la modelo fue interpretado de inmediato en las plataformas digitales como una directa y picante indirecta hacia su expareja, el actor Luciano Castro, en el marco de los resonantes antecedentes que marcaron el fin de su historia de amor. De esta manera, el momento televisivo rápidamente se volvió viral y generó una ola de reacciones entre los espectadores del programa.

La picante frase de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

Al enterarse en pleno programa sobre el costo de la propuesta académica impulsada por Wanda Nara, la presentadora Sabrina Rojas redobló la apuesta con un irónico comentario. Sorprendida por la suma de $100.000 fijada por la empresaria, la modelo reaccionó rápido ante el aire del ciclo Pasó en América e imaginó su propia unidad de negocios: “¿El curso sale 100.000 pesos por una única vez? A mí se me está ocurriendo un curso que es brillante: ‘Cómo superar los cuernos’. Lo voy a hacer”.

Sin filtro y manteniendo el tono jocoso, la conductora continuó con su ocurrencia al comparar los valores de su hipotético proyecto con las tarifas del mercado digital. “Voy a sacar el mío propio y empiezo a cobrarlo 67 dólares. Yo con 20 dólares ya estoy bien”, disparó entre risas frente al resto del panel, dejando en claro su intención de ironizar sobre la iniciativa de la mediática.

Luciano Castro: Sabrina dejó todo por mi
Luciano Castro: Sabrina dejó todo por mi

Aunque optó por no nombrar explícitamente a su expareja, el actor Luciano Castro, la presentadora profundizó la broma y adelantó los ejes temáticos que estructurarían sus lecciones. De forma punzante, la modelo completó su idea y remató: “El primer módulo sería ‘Cómo descubrirlo’ y ‘Autoestima’”.

La humorada de la animadora no tardó en replicarse en las redes sociales, donde los espectadores asociaron de inmediato la propuesta con las pasadas infidelidades y desencuentros que precipitaron el final de su matrimonio. Así, lo que comenzó como un análisis de espectáculos terminó transformándose en una picante indirecta que se volvió tendencia en la farándula nacional.

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