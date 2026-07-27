Brenda Asnicar y Laura Esquivel rompieron el silencio y hablaron de Juan Darthés: "Nunca supimos nada" Las actrices protagonistas del exitoso ciclo Patito Feo se refirieron a la denuncia de su excompañera Thelma Fardin y a la condena que recibió el actor por abuso sexual. Agregar C5N en









Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron de Juan Darthés y de la denuncia de Thelma Fardin.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron por primera vez juntas sobre lo que vivieron en los años de Patito Feo con Juan Darthés, ya condenado por abuso sexual. Si bien las dos remarcaron que nunca tuvieron información concreta de lo que pasaba, con el tiempo algunos recuerdos de giras y pasillos cobran otro sentido. "Nunca supimos nada", expresaron en un primer momento al ser consultadas.

Las actrices fueron de visita al programa Sería Increíble (OLGA), de Nati Jota, en el marco de la promoción de su show Amigas del corazón que tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en el Teatro Gran Rex, y contaron cómo atravesaron esa etapa siendo muy chicas y acompañadas por sus familias.

Por un lado, Asnicar relató que escuchó comentarios de maquilladoras y trabajadoras del set que se sentían incómodas con la actitud del actor, y que él “estaba al acecho”. “Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí 100%, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora”, relató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EPICA (@epicarosario) Esquivel, por su parte, contó que ella mantenía el mismo vínculo que el de su propio personaje donde interpretaba a la hija del actor. “La relación que tenía con él era superpaternal, de padre a hija”, explicó. Asimismo, Laura añadió que se sintió siempre muy cuidada por la producción del ciclo por lo que se le hizo más difícil procesar la denuncia cuando llegó: “Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”.

También mencionaron a Calu Rivero quien fue la primera actriz en hablar públicamente sobre Juan Darthés, y remarcaron que fue muy criticada en su momento. A su vez, ambas recordaron que ellas estaban al margen de lo que ocurría porque viajaban acompañadas por sus madres, lo que les dio cierta protección frente a un contexto más vulnerable para otros integrantes del elenco.

“Me cuesta, desde el lado de Thelma, todo lo que pasó ella. Todos los años que tuvo que estar con la justicia, yendo y viniendo. ¿Cómo salís a la calle? Salir a la calle, cómo te mira la gente por lo que sos, por lo que dijiste, muy cuestionado”, expresó Laura Esquivel respecto a todo el proceso que tuvo que enfrentar su excompañera para que se escuchara y validara su testimonio en la Justicia. Las declaraciones de las actrices llegan después de que la Justicia brasileña dejara firme la condena de seis años contra Darthés, originada en la denuncia de Thelma Fardín en 2018. Sin dar demasiados detalles, las protagonistas dejaron claro que lo vivieron desde adentro, siendo menores de edad, y que recién ahora pueden poner en palabras cómo lo transitaron.