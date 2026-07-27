27 de julio de 2026 Inicio
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Represa Futaleufú: otra licitación que podría ser hecha a medida de los amigos del poder

La concesión de la central hidroeléctrica que abastece a Aluar venció en 2025, pero hubo una prórroga de un año, que venció en junio pasado, y otra más por seis meses. La provincia de Chubut quiere sentarse a la mesa de negociación.

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La represa Futaleufú se inauguró en 1978.

El Complejo Hidroeléctrico Futaleufú empezó a pensarse en el año 1971 y se inauguró en 1978, bajo la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Tenía como objetivo alimentar de energía a la industria del aluminio, por eso siempre estuvo ligada a la historia de Aluar.

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Durante las privatizaciones, en el año 1995, se crea Hidroeléctrica Futaleufú S.A. Hasta ahí había controlado agua y energía eléctrica del estado, y la principal accionista era Aluar, con el 60%. Esa concesión venció en el año 2025, pero hubo una prórroga de un año, que venció en junio pasado, y otra más por seis meses.

Un informe de la periodista Felicitas Bonavitta, en Minuto Uno, el programa conducido por Gustavo Silvestre en C5N, abordó el tema y detalló que la provincia de Chubut recurrió a la Corte Suprema para hacer valer la reforma constitucional de 1994, que determinó que los recursos naturales son de los estados provinciales.

Ahora, los chubutenses quieren sentarse a la mesa y ser escuchados, ya que consideran que históricamente se han cometido injusticias.

Cuando se construyó la represa, les habían prometido beneficios, o incluso energía gratis, algo que nunca ocurrió. Los chubutenses pagan la energía más cara en comparación a otras provincias del país. Incluso, hay poblaciones a menos de 100 kilómetros de la represa que no están en el interconectado y se alimentan con motores a gasoil. Todo eso sin contar con el importante pasivo ambiental que tuvieron.

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