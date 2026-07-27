Máximo Kirchner, sobre la visita de Kristalina Georgieva: "Milei se mostró como un gerente de lujo del FMI"

El diputado Máximo Kirchner criticó con dureza al presidente Javier Milei durante una entrevista en C5N, a raíz de la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la Argentina. El legislador peronista reprochó la actitud servil del Gobierno ante el organismo de crédito.
Durante su participación en el programa La Ley de la Selva, en diálogo con el periodista Alejandro Bercovich, el dirigente analizó el rol de la funcionaria en el territorio nacional. "Viene a dar una sensación de certeza o seguridad que la economía argentina no puede garantizar por sí misma. Es la llegada de quien, realmente, a pesar de no conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, gobierna el país. Hoy Milei se mostró como un gerente de lujo del FMI", sentenció.
Kirchner también apuntó contra el recorrido de la comitiva internacional por las instalaciones petroleras de la Patagonia. "No deja de llamar la atención que sea la primera vez en ocho años que el Fondo hace pie de esta manera en el país. Socarronamente, podríamos decir que vino a inventariar las garantía de pago, la visita a Vaca Muerta", ironizó el legislador.
En línea con sus reproches a la gestión libertaria, el referente opositor remarcó la necesidad de recuperar la autonomía política e institucional del Estado. "Es uno de los problemas de nuestro país, que necesita volver a tener un Presidente o Presidenta en Casa Rosada, y no alguien que tenga los condicionamientos y acepte jocosa y alegremente lo que sucede con el FMI en la Argentina", afirmó.
Las declaraciones del dirigente incluyeron un fuerte rechazo a las medidas impulsadas por el oficialismo. "Tenemos un Presidente que se vanagloria de hacer el ajuste más grande de la historia sin importarle qué consecuencias depara en la vida de millones de familias de nuestro país", subrayó.
Las críticas del diputado se enmarcan en la reciente presentación de un proyecto de ley en la Cámara baja que establece que cualquier futuro acuerdo con el organismo multilateral deba pasar de forma ineludible por el Congreso para su respectiva aprobación.
El objetivo de esta propuesta busca bloquear la firma de compromisos financieros a espaldas del Poder Legislativo. Con este texto normativo, Kirchner intenta frenar las determinaciones unilaterales del Poder Ejecutivo en materia de deuda externa y asegurar un debate democrático previo a la asunción de obligaciones estatales.