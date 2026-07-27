Javier Milei viaja a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El Presidente partirá esta noche con rumbo a la capital peruana. Mañana, previo a la ceremonia de traspaso de mando, mantendrá una reunión con la mandataria electa. Por la tarde será galardonado con el Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori como mandataria de Perú . El jefe de Estado, además, recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres .

La actividad oficial en territorio peruano comenzará el martes a las 11 —las 13 en la Argentina— con una reunión bilateral entre el jefe de Estado argentino y la hasta entonces presidenta electa.

Posteriormente, a las 12.45, Milei presenciará la ceremonia de "Juramentación y toma de mando supremo" de Fujimori en la sede del Congreso del país andino.

Por la tarde, a las 16, el mandatario asistirá al acto académico de la Universidad San Martín de Porres. En esa institución educativa, las autoridades le entregarán la máxima distinción honorífica.

Durante el cierre de la jornada universitaria, el Presidente ofrecerá unas palabras de agradecimiento ante el público presente. Tras esta actividad, concluirá su agenda en la capital peruana.

Javier Milei y Luis Caputo recibieron a Kristalina Georgieva en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la Casa Rosada luego de que la directora gerente del organismo internacional respaldara la gestión económica libertaria en una conferencia de prensa junto al ministro.

Georgieva acudió acompaña por el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Según la agenda oficial de la economista búlgara, tiene previsto sumarse a una reunión de gabinete ampliada posterior a su encuentro con el Presidente.

La titular del FMI celebró en conferencia de prensa "el resultado del trabajo del Gobierno" y de la "perseverancia del pueblo argentino". En ese sentido, Georgieva destacó la caída de la inflación, aseguró que "se superaron las metas del programa" y subrayó: "Abrir la economía trae sus beneficios".

El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. pic.twitter.com/OZN7RWOZf4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 27, 2026

La visita de Georgieva se produce mientras el Gobierno busca avanzar en el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y sostener el vínculo con el organismo, en un escenario en el que la marcha de la economía continúa siendo una de las principales preocupaciones de la administración de Milei.

La reunión también busca mostrar el respaldo internacional a su programa económico y proyectar su gestión con la mira puesta en 2027.

La llegada de la titular del Fondo también generó una jornada de protestas en las calles. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A) movilizaron al Ministerio de Economía a las 14 para repudiar la presencia de la delegación del organismo en el país.