27 de julio de 2026 Inicio
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"¿Quién es ese tipo?", Lula da Silva respondió con ironía a los insultos de Javier Milei

El presidente de Brasil rompió el silencio sobre los agravios de su par argentino y provocó risas entre los presentes que lo escucharon responder la consulta de la prensa. El canciller brasileño ya se reunió con el embajador argentino.

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Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, respondió a las críticas que su par argentino Javier Milei lanzó contra él en el acto de lanzamiento de candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El mandatario brasileñó apeló a la ironía y ninguneó al jefe de Estado argentino al deslizar: "¿Quién es ese tipo?".

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En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, el brasileño fue consultado por periodistas qué opinaba de los dichos del presidente argentino, a lo que respondió restándole importancia a su figura. Su respuesta, que eludió la confrontación directa, generó risas de los presentes en la sede de Itamaraty.

En diálogo con Rádio Jornal, Durigan cuestionó al líder de La Libertad Avanza y se refirió al impacto de las medidas económicas de su gobierno: "El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica".

El canciller de Brasil se reunió con el embajador argentino tras los insultos de Javier Milei a Lula da Silva

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, se reunió esta tarde con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los insultos del presidente argentino a su par brasileño y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y solicitarle las explicaciones formales.

Vieira le transmitió al embajador argentino "el desagrado del gobierno brasileño" con el discurso de Milei en San Pablo, y le pidió que trasladara ese mensaje a Buenos Aires junto con un pedido formal de explicaciones, según publicó La Nación.

La medida fue notificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Viera en medio del malestar que generaron los dichos del libertario, quien criticó el pasado sábado a su par de Brasil, afirmó que el país posee el factor del "riesgo Lula" y apoyó la candidatura presidencial del actual senador Flávio Bolsonaro.

Según informó el diario brasileño Folha de San Pablo, la citación fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) luego de que Milei cuestionara a De Moraes durante su participación en el lanzamiento de la candidatura presidencial del hijo de Jair Bolsonaro.

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