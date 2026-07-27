"¿Quién es ese tipo?", Lula da Silva respondió con ironía a los insultos de Javier Milei El presidente de Brasil rompió el silencio sobre los agravios de su par argentino y provocó risas entre los presentes que lo escucharon responder la consulta de la prensa. El canciller brasileño ya se reunió con el embajador argentino. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, respondió a las críticas que su par argentino Javier Milei lanzó contra él en el acto de lanzamiento de candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El mandatario brasileñó apeló a la ironía y ninguneó al jefe de Estado argentino al deslizar: "¿Quién es ese tipo?".

En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, el brasileño fue consultado por periodistas qué opinaba de los dichos del presidente argentino, a lo que respondió restándole importancia a su figura. Su respuesta, que eludió la confrontación directa, generó risas de los presentes en la sede de Itamaraty.

'Quem é esse cara?', diz Lula ao ser questionado sobre Milei https://t.co/clbFNTWtFi pic.twitter.com/rysX98BmhO — g1 (@g1) July 27, 2026 El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, ya había cargado contra Milei después de que agrediera al mandatario de Brasil y lo tildó de "payaso". Además, cuestionó sus políticas económicas y advirtió que "su inflación es mucho más alta".

En diálogo con Rádio Jornal, Durigan cuestionó al líder de La Libertad Avanza y se refirió al impacto de las medidas económicas de su gobierno: "El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica".

El canciller de Brasil se reunió con el embajador argentino tras los insultos de Javier Milei a Lula da Silva El canciller de Brasil, Mauro Vieira, se reunió esta tarde con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su gobierno sobre los insultos del presidente argentino a su par brasileño y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y solicitarle las explicaciones formales.