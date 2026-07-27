27 de julio de 2026 Inicio
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Kristalina Georgieva pronosticó que la Argentina "no va a tener necesidad" de un nuevo préstamo del FMI

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostuvo que el país "se preparó con gran determinación en la acumulación de reservas y estrategias para asegurar la viabilidad".

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El FMI aseguró que la Argentina va por buen camino.

El FMI aseguró que la Argentina "va por buen camino".

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sostuvo que "la Argentina se preparó con gran determinación en la acumulación de reservas y estrategias para asegurar la viabilidad en 2027", por lo que no necesitará solicitar préstamos adicionales al organismo.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.
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"No vemos la necesidad de que Argentina tenga que pedir un financiamiento adicional del Fondo. Vemos como Argentina se preparó con gran determinación en la acumulación de reservas y estrategias para asegurar la viabilidad en 2027", aseguró en conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera jornada de la visita de dos días al país.

Y agregó que "Argentina va por buen camino y por ende no va a tener necesidad de un fincamiento externo del FMI. Tenemos la capacidad de respaldar a nuestros miembros, eso no es problema, pero somos prestamistas de última instancia y no veo que tengan que utilizar al prestamista de última instancia en el futuro".

Para la titular del Fondo, "Argentina debe unirse al club de mercados emergentes, que pidieron prestado, reforzaron sus economías y después dejaron de pedir. Ese momento va a llegar".

Georgieva sostuvo que "hay una mejora en la confianza en la economía argentina" y que el siguiente paso es "fortalecer las inversiones físicas y derrumbar la burocracia"

"Hay que alivianar el camino para la inversión privada, porque las pymes son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo. En Argentina no hay tanto desempleo pero hay mucho empleo informal", concluyó.

"Lo que nos muestran los indicadores es una escena más saludable desde la posición fiscal. La razón por la que no estoy preocupada por la posición externa de Argentina es porque el Banco Central ha sido fuerte desde el principio y ha superado las metas del programa", analizó, a la vez que resaltó que "ha regresado la confianza del mercado" y que los spreads "se han achicado dramáticamente".

"Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora. Lo que vemos hoy es un crecimiento positivo tras dos años de crecimiento negativo", agregó.

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