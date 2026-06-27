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Polémica: salió a la luz la suma millonaria que Mauro Icardi y la China Suárez gastaron en un boliche

El futbolista agasajó a su novia al reservar una mesa costosa, cuenta que pagó sin inconvenientes. El gasto llamó la atención porque se produjo en medio de las denuncias por presuntos incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara.

Mauro Icardi gastó una fortuna.

Mauro Icardi gastó una fortuna.

Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez regresaron este jueves al exclusivo boliche de la Costanera que casi les cuesta la relación, ya que fue donde protagonizaron el polémico episodio con la modelo Ekaterina Ojeda. Según trascendió, el futbolista reservó una de las mesas más exclusivas de Tequila y, tras una noche de tragos, la cuenta final ascendió a una cifra exorbitante.

Tensión entre la China y Mauro.
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Se filtró la polémica escena que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la noche argentina

Yanina Latorre contó en SQP que la pareja cenó en Gardiner y luego cruzó al exclusivo boliche de la Costanera. Según relató, cuando llegaron a Tequila se montó un importante operativo de seguridad para evitar que se cruzaran con Ekaterina, habitué del lugar. Incluso, aseguró que el personal de seguridad le impidió el ingreso a la sala VIP donde Mauro Icardi y la China Suárez estaban bailando y tomando unos tragos.

Luego, reveló cuánto gastó el futbolista del Galatasaray: "¿Sabés cuánto gastó Mauro en la mesa de Tequila?". En ese momento los panelistas empezaron a tirar posibles valores, hasta que Yanina anunció: "20 mil dólares". El dato dejó sin palabras al panel.

Ante el valor exuberante, Latorre explicó: "Ya de por sí, comprar la mesa es cara. Después, pensá que debe ser el bolu… 'paganini' del grupo, que van los amigos, los matrimonios y piden y piden", declaró sin tapujos.

Se filtró la polémica escena que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi

Lo que comenzó como una noche aparentemente idílica entre Mauro Icardi y la China Suárez terminó en un nuevo escándalo mediático. El futbolista compartió stories en Instagram mostrando una salida romántica en el boliche Tequila, donde la pareja se mostraba sonriente y en un clima festivo.

Sin embargo, según trascendió, la situación dentro del sector VIP habría sido muy distinta, con tensiones que contrastan con la imagen publicada en redes sociales. Esta diferencia entre lo expuesto públicamente y lo ocurrido en privado generó sorpresa y rápidamente se volvió tema de debate.

Según revelaron fuentes en el programa LAM, el clima habría cambiado una vez dentro del sector VIP del local, cuando las cámaras de los celulares dejaron de registrar la escena. Testigos indicaron que la pareja habría pasado de la complicidad inicial a momentos de incomodidad y posibles discusiones, generando un fuerte contraste con la imagen idílica difundida en redes sociales.

La noche del escándalo.

La noche del escándalo.

El episodio no tardó en instalarse en los medios de espectáculos, donde se analiza el quiebre entre la puesta en escena digital y la intimidad real del encuentro. La situación volvió a poner en el centro de la atención pública a la pareja, sumando un nuevo capítulo de exposición mediática y alimentando especulaciones sobre el estado actual de su vínculo.

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