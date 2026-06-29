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Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

El conductor explicó que la salida momentánea de una jugadora se debió a un trámite obligatorio y no a una decisión del reality.

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

El conductor Santiago del Moro decidió ponerle punto final a las especulaciones que habían crecido alrededor de la inesperada salida momentánea de Cinzia Francischiello de la casa de Gran Hermano. Durante los últimos días, la ausencia de la participante había generado dudas entre los seguidores del reality, quienes intentaban descifrar qué había ocurrido realmente detrás de esa interrupción del aislamiento.

Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro.
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La respuesta llegó de boca del propio conductor, quien aprovechó su ingreso al programa para contarles a los jugadores y a la audiencia cuál había sido la verdadera razón del episodio. Frente a todos, Del Moro explicó que no existió ninguna sanción, conflicto interno ni situación relacionada con el juego, sino una circunstancia externa que obligó a la participante a salir durante algunas horas.

El conductor realizó la aclaración en medio de una de las noches más emotivas de la competencia, marcada por la cena especial con los participantes y los mensajes enviados por sus familiares desde afuera. En ese contexto, el presentador aprovechó el encuentro para despejar una de las grandes incógnitas que rodeaban a la casa.

La explicación de Santiago del Moro llevó tranquilidad tanto a los integrantes de Gran Hermano como al público, especialmente porque dentro del formato cualquier salida del aislamiento suele despertar sospechas. La confirmación oficial permitió entender que la participante continuaba en carrera y que su permanencia nunca estuvo en riesgo.

Por qué Cinzia salió de Gran Hermano hace unos días

Según relató Santiago del Moro, Cinzia tuvo que abandonar temporalmente la casa por un motivo estrictamente administrativo. El conductor detalló que la participante debía resolver la renovación de su visa de trabajo, un trámite obligatorio que no podía postergarse y que requería su presencia fuera del aislamiento.

"Fue solamente por un trámite", explicó Del Moro frente a los jugadores, dejando en claro que la situación no tenía relación con una penalización ni con una decisión de la producción. La aclaración buscó terminar con las versiones que habían circulado durante esos días y que vinculaban la salida con posibles conflictos dentro de la competencia.

La noticia había generado distintos comentarios entre los participantes, ya que la dinámica de Gran Hermano se basa justamente en la desconexión total con el exterior. La ausencia temporal de una jugadora abrió interrogantes sobre si había ocurrido algo inesperado, pero la producción confirmó que se trató de una excepción vinculada a una obligación legal.

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