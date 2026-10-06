IR A
IR A

Se filtró quién será el segundo eliminado de MasterChef: "Se fue muy mal"

El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló el nombre del famoso que abandona el certamen, tras la salida de Pachu Peña.

¿Quién quedó eliminado?

¿Quién quedó eliminado?

Luego de que se confirmara que Pachu Peña es el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026, el conductor Ángel de Brito anunció quién fue el segundo participante en quedar afuera y reveló toda la interna posterior a la decisión del jurado. “Se fue muy mal”, contó.

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.
Te puede interesar:

Incomodidad y polémica: el desplante que sufrió Luck Ra de parte de sus compañeros de MasterChef

Si bien, aseguró que no quería contar quiénes iban a ser eliminados para no quitarle la magia, esta vez reveló el nombre: “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”.

Pero contó que en redes sociales salió una versión que indica que Juli Poggio era eliminada y que el encargado de decir la noticia fue él, lo cual lo desmintió. Por eso contó la información certera. “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal. Se fue llorando porque le dolió la eliminación”, indicó.

De esta manera, los dos primeros en salir ya están confirmados y podrán participar del repechaje que se realizará más adelante, cuando haya más eliminados. El nombre de Trápani se dará a conocer el próximo domingo y luego será entrevistada por Yanina Latorre para el stream de Telefe.

El picante cruce entre Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity: "¿Te icardiaron?"

La conductora Wanda Nara convirtió la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity en un interrogatorio sentimental al cantante cordobés Luck Ra. Mientras el cantante preparaba una milanesa, la conductora dejó la cocina en segundo plano y disparó sin rodeos: “¿Te engañaron?”, en referencia a su separación de la artista de RKT La Joaqui y el posterior romance de ella con el músico urbano Tiago PZK.

Luck Ra negó una infidelidad de cualquiera de las partes y Wanda fue por más: “¿Se terminó el amor?”. El cordobés contestó con una definición contundente: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”, dejando en claro que, según su versión, la ruptura no se produjo por falta de sentimientos.

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

El momento se volvió todavía más picante cuando Luck Ra deslizó: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”. Wanda lo cortó con una frase demoledora: “No, un monstruo no, un cornudo”. El músico, sin embargo, defendió a La Joaqui y aseguró que durante la relación ella siempre lo respetó.

La conductora Wanda Nara convirtió la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity en un interrogatorio sentimental al cantante cordobés Luck Ra. Mientras el cantante preparaba una milanesa, la conductora dejó la cocina en segundo plano y disparó sin rodeos: “¿Te engañaron?”, en referencia a su separación de la artista de RKT La Joaqui y el posterior romance de ella con el músico urbano Tiago PZK.

Luck Ra negó una infidelidad de cualquiera de las partes y Wanda fue por más: “¿Se terminó el amor?”. El cordobés contestó con una definición contundente: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”, dejando en claro que, según su versión, la ruptura no se produjo por falta de sentimientos.

El momento se volvió todavía más picante cuando Luck Ra deslizó: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”. Wanda lo cortó con una frase demoledora: “No, un monstruo no, un cornudo”. El músico, sin embargo, defendió a La Joaqui y aseguró que durante la relación ella siempre lo respetó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Levantaron MasterChef.

Levantaron MasterChef a pocas semanas de su debut: Telefe explicó los motivos

La conductora hizo poner colorado al artista cordobés.

El picante cruce entre Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity: "¿Te icardiaron?"

El humorista fue el primer eliminado de la competencia.

Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

Todo mal entre Yanina y Maru.

Guerra interna en MasterChef: Yanina Latorre explotó al aire contra Maru Botana

La conductora del reality quedó anonadada con el comentario del cantante.

Hernán de Mala Fama le dijo un piropo en vivo a una participante de MasterChef y revolucionó al programa

Cambios en Telefe: qué conductora se va

Golpe en Telefe: cambio de último momento en la conducción de un programa

últimas noticias

¿Fin de una época?

Línea B: proponen cambiar el nombre de la estación Juan Manuel de Rosas

Hace menos de un minuto
El cantante volvió a dar declaraciones tras las movidas semanas que tuvo que vivir.

El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

Hace 10 minutos
Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

La despedida de Messi: el ejemplo y la admiración de los deportistas por el 10

Hace 18 minutos
Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Hace 24 minutos
Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

Hace 27 minutos