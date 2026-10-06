Se filtró quién será el segundo eliminado de MasterChef: "Se fue muy mal"

Luego de que se confirmara que Pachu Peña es el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026, el conductor Ángel de Brito anunció quién fue el segundo participante en quedar afuera y reveló toda la interna posterior a la decisión del jurado. “Se fue muy mal”, contó.

Si bien, aseguró que no quería contar quiénes iban a ser eliminados para no quitarle la magia, esta vez reveló el nombre: “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”.

Pero contó que en redes sociales salió una versión que indica que Juli Poggio era eliminada y que el encargado de decir la noticia fue él, lo cual lo desmintió. Por eso contó la información certera. “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal. Se fue llorando porque le dolió la eliminación ”, indicó.

De esta manera, los dos primeros en salir ya están confirmados y podrán participar del repechaje que se realizará más adelante, cuando haya más eliminados. El nombre de Trápani se dará a conocer el próximo domingo y luego será entrevistada por Yanina Latorre para el stream de Telefe.

La conductora Wanda Nara convirtió la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity en un interrogatorio sentimental al cantante cordobés Luck Ra . Mientras el cantante preparaba una milanesa, la conductora dejó la cocina en segundo plano y disparó sin rodeos: “¿Te engañaron?” , en referencia a su separación de la artista de RKT La Joaqui y el posterior romance de ella con el músico urbano Tiago PZK .

Luck Ra negó una infidelidad de cualquiera de las partes y Wanda fue por más: “¿Se terminó el amor?”. El cordobés contestó con una definición contundente: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”, dejando en claro que, según su versión, la ruptura no se produjo por falta de sentimientos.

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

El momento se volvió todavía más picante cuando Luck Ra deslizó: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”. Wanda lo cortó con una frase demoledora: “No, un monstruo no, un cornudo”. El músico, sin embargo, defendió a La Joaqui y aseguró que durante la relación ella siempre lo respetó.

La conductora Wanda Nara convirtió la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity en un interrogatorio sentimental al cantante cordobés Luck Ra. Mientras el cantante preparaba una milanesa, la conductora dejó la cocina en segundo plano y disparó sin rodeos: “¿Te engañaron?”, en referencia a su separación de la artista de RKT La Joaqui y el posterior romance de ella con el músico urbano Tiago PZK.

Luck Ra negó una infidelidad de cualquiera de las partes y Wanda fue por más: “¿Se terminó el amor?”. El cordobés contestó con una definición contundente: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”, dejando en claro que, según su versión, la ruptura no se produjo por falta de sentimientos.

El momento se volvió todavía más picante cuando Luck Ra deslizó: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”. Wanda lo cortó con una frase demoledora: “No, un monstruo no, un cornudo”. El músico, sin embargo, defendió a La Joaqui y aseguró que durante la relación ella siempre lo respetó.