Se conoció el pasado desconocido de Mala Fama antes de dedicarse a la música

El referente de la cumbia Hernán Coronel, líder de Mala Fama , sorprendió a la audiencia de MasterChef Celebrity al revelar una faceta completamente desconocida de su vida previa al éxito musical. Durante la degustación de sus particulares empanadas bautizadas como "puerrománticas", el músico confesó que trabajó durante años como pizzero y que incluso llegó a tener su propio local gastronómico.

La revelación surgió de manera espontánea cuando Wanda Nara notó su destreza para manipular la masa y le consultó directamente por su experiencia previa en las cocinas. Sin dudarlo, el cantante confirmó su pasado laboral entre hornos y harinas al responder: "Sí, en muchas. Y tuve una propia también" , agregando luego que su variedad favorita es la de palmitos con salsa golf y huevo.

Más allá del divertido intercambio televisivo, este oficio gastronómico forma parte de una etapa mucho más amplia que el propio artista detalló tiempo atrás en el podcast Habitación 13 . Antes de consagrarse en los escenarios de todo el país, el vocalista se desempeñó como matricero y dedicó largos años al rubro de las comidas , además de haber practicado tenis durante su juventud siguiendo los pasos de su hermano, llegando incluso a evaluar la posibilidad de iniciar una carrera deportiva profesional.

Sin embargo, la vocación artística terminó imponiéndose por encima de cualquier otro proyecto laboral o deportivo gracias a la influencia musical que respiraba en su hogar desde muy pequeño. Al recordar el despertar de su pasión sonora, relató con emoción: "Desde que nací, la música anidó en mí. Mi hermano escuchaba The Police, Duran Duran y U2 . Yo me acercaba al tocadiscos, yo era chiquitito, me quedaba maravillado".

De este modo, el paso del intérprete por las cocinas del famoso reality show no solo sirvió para divertir al público con sus ocurrencias y recibir elogios por el relleno de sus preparaciones por parte de Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, a pesar de las observaciones sobre la cocción de la masa, sino también para reivindicar sus orígenes humildes y trabajadores.

El insólito accidente de Mala Fama en MasterChef

La manipulación de los ingredientes le jugó una mala pasada a uno de los participantes más queridos del certamen. Durante una de las exigentes pruebas del ciclo gastronómico, el cantante Hernán Coronel, líder de la banda de cumbia Mala Fama, sufrió un inesperado percance físico que interrumpió por unos instantes la preparación de su plato bajo la atenta mirada del exigente jurado.

El incidente se desencadenó mientras el músico intentaba resolver los pasos de su receta bajo la supervisión directa del prestigioso pastelero Damián Betular, quien se había acercado a su estación para constatar el uso correcto de cada componente. En medio de un intercambio sobre la mezcla de la harina y la sal, el artista se puso nervioso ante las preguntas del chef y terminó lastimándose de una manera totalmente insólita y poco convencional, ya que el corte no se produjo con un elemento filoso como un cuchillo, sino al manipular papel manteca.

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Lejos de dramatizar la situación o perder el humor que lo caracteriza frente a las cámaras de televisión, el intérprete reaccionó de inmediato pidiendo asistencia médica en plena grabación al exclamar: "¡Una curita!". Asimismo, para descomprimir el momento de tensión con su habitual cuota de sarcasmo, el músico bromeó ante los presentes sobre el inesperado accidente y dejó una frase que desató risas en el estudio: "Un poco de sangre, capaz que era un poco de dulzura la receta también".

A pesar del sobresalto y de las reiteradas complicaciones que ya arrastraba con este tipo de incidentes domésticos dentro del reality show argentino, el cantante logró sobreponerse al percance para presentar su preparación final ante los jueces. El esfuerzo rindió sus frutos cuando Germán Martitegui probó el resultado final de la receta y lo elogió calurosamente al calificarlo sin titubeos como "Es una explosión de sabor", demostrando una vez más que su carisma logra sortear cualquier imprevisto en la competencia culinaria.