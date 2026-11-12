IR A
IR A

Se conoció el pasado desconocido de Mala Fama antes de dedicarse a la música

El cantante de cumbia generó impacto en todos en MasterChef al revelar a qué se dedicaba durante su juventud.

Previo a ser cantante

Previo a ser cantante, Hernán tuvo un peculiar emprendimiento.

El referente de la cumbia Hernán Coronel, líder de Mala Fama, sorprendió a la audiencia de MasterChef Celebrity al revelar una faceta completamente desconocida de su vida previa al éxito musical. Durante la degustación de sus particulares empanadas bautizadas como "puerrománticas", el músico confesó que trabajó durante años como pizzero y que incluso llegó a tener su propio local gastronómico.

La cantante uso las redes sociales para compartir la triste noticia con sus seguidores.
Te puede interesar:

Gladys La Bomba Tucumana ante una pérdida cercana: "No se cómo hacer..."

La revelación surgió de manera espontánea cuando Wanda Nara notó su destreza para manipular la masa y le consultó directamente por su experiencia previa en las cocinas. Sin dudarlo, el cantante confirmó su pasado laboral entre hornos y harinas al responder: "Sí, en muchas. Y tuve una propia también", agregando luego que su variedad favorita es la de palmitos con salsa golf y huevo.

Este detalle despertó una inmediata complicidad con la conductora, quien exclamó entre aplausos: "¡Pero es mi favorita!", prometiendo compartir una comida juntos apenas se concrete la invitación.

La conductora del reality quedó anonadada con el comentario del cantante.

La conductora del reality quedó anonadada con el comentario del cantante.

Más allá del divertido intercambio televisivo, este oficio gastronómico forma parte de una etapa mucho más amplia que el propio artista detalló tiempo atrás en el podcast Habitación 13. Antes de consagrarse en los escenarios de todo el país, el vocalista se desempeñó como matricero y dedicó largos años al rubro de las comidas, además de haber practicado tenis durante su juventud siguiendo los pasos de su hermano, llegando incluso a evaluar la posibilidad de iniciar una carrera deportiva profesional.

Sin embargo, la vocación artística terminó imponiéndose por encima de cualquier otro proyecto laboral o deportivo gracias a la influencia musical que respiraba en su hogar desde muy pequeño. Al recordar el despertar de su pasión sonora, relató con emoción: "Desde que nací, la música anidó en mí. Mi hermano escuchaba The Police, Duran Duran y U2. Yo me acercaba al tocadiscos, yo era chiquitito, me quedaba maravillado".

De este modo, el paso del intérprete por las cocinas del famoso reality show no solo sirvió para divertir al público con sus ocurrencias y recibir elogios por el relleno de sus preparaciones por parte de Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, a pesar de las observaciones sobre la cocción de la masa, sino también para reivindicar sus orígenes humildes y trabajadores.

El insólito accidente de Mala Fama en MasterChef

La manipulación de los ingredientes le jugó una mala pasada a uno de los participantes más queridos del certamen. Durante una de las exigentes pruebas del ciclo gastronómico, el cantante Hernán Coronel, líder de la banda de cumbia Mala Fama, sufrió un inesperado percance físico que interrumpió por unos instantes la preparación de su plato bajo la atenta mirada del exigente jurado.

El incidente se desencadenó mientras el músico intentaba resolver los pasos de su receta bajo la supervisión directa del prestigioso pastelero Damián Betular, quien se había acercado a su estación para constatar el uso correcto de cada componente. En medio de un intercambio sobre la mezcla de la harina y la sal, el artista se puso nervioso ante las preguntas del chef y terminó lastimándose de una manera totalmente insólita y poco convencional, ya que el corte no se produjo con un elemento filoso como un cuchillo, sino al manipular papel manteca.

Lejos de dramatizar la situación o perder el humor que lo caracteriza frente a las cámaras de televisión, el intérprete reaccionó de inmediato pidiendo asistencia médica en plena grabación al exclamar: "¡Una curita!". Asimismo, para descomprimir el momento de tensión con su habitual cuota de sarcasmo, el músico bromeó ante los presentes sobre el inesperado accidente y dejó una frase que desató risas en el estudio: "Un poco de sangre, capaz que era un poco de dulzura la receta también".

A pesar del sobresalto y de las reiteradas complicaciones que ya arrastraba con este tipo de incidentes domésticos dentro del reality show argentino, el cantante logró sobreponerse al percance para presentar su preparación final ante los jueces. El esfuerzo rindió sus frutos cuando Germán Martitegui probó el resultado final de la receta y lo elogió calurosamente al calificarlo sin titubeos como "Es una explosión de sabor", demostrando una vez más que su carisma logra sortear cualquier imprevisto en la competencia culinaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dolor por la muerte de Paolo Rockero.

El desgarrador último posteo de Paolo el Rockero antes de su muerte: "Decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar"

Pese a la pelea, siempre lo recordó con cariño.

La esperaba con ansias: salió a la luz la charla pendiente que Marcos Camino no llegó a tener antes de su muerte

La noticia había sido confirmada en la cuenta oficial de la banda santafesina.

La drástica decisión que tomaron Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino que sorprendió a todos

Con un emotivo mensaje, Los Midachis destacaron el vínculo de amistad que construyeron a lo largo de los años con Marcos Camino.

Midachi despidió a Marcos Camino con un emotivo mensaje y volvió a salir a la luz la historia detrás de "El bombón asesino"

Pibes Chorros llega a Coachella y compartirán escenario con Madonna, Dua Lipa y Tame Impala. 

Pibes Chorros tocará en el festival de Coachella: "¡Nos vemos en el desierto, wachines!"

Don Omar tiene 48 años y es uno de los máximos exponentes del regueton en el mundo.

Preocupación por la salud de Don Omar: volvió a suspender su gira por indicación médica

últimas noticias

Patriotas: así definió el secretario del DHS, Markwayne Mullin, a los agentes del ICE.

Récord histórico de deportaciones en EEUU: el ICE expulsó a más de 483 mil extranjeros en 2026

Hace 14 minutos
La historia de Silvina Camino, la hija de uno de los fundadores de Los Palmeras.

La dolorosa interna familiar de Marcos Camino: el dolor de su hija Silvina y el vínculo que nunca pudo formar

Hace 16 minutos
Varios jugadores regresarán al Millonario, con futuro incierto.

Quiénes son los jugadores que deben volver a River en diciembre

Hace 20 minutos
El recinto del Senado espera el futuro del proyecto.

Se reactiva el Congreso tras la visita de León XIV: el Senado debatirá la reforma electoral en comisión

Hace 26 minutos
Los gremios paran desde las 21, pero la Ciudad ordena garantizar el 50% del servicio.

Paro de subtes este jueves desde las 21: el Gobierno porteño lanzó una advertencia a los gremios

Hace 40 minutos