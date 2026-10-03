Angel de Brito apuntó contra Mario Pergolini tras faltar a su programa: "Hicieron un cuentito..."

El conductor de LAM se defendió al aire luego de ser acusado de haber avisado a último momento que no iba al programa Otro día perdido. Además, reveló que notificó con cuatro días de anticipación.

Luego del faltazo de Ángel de Brito al programa Otro día perdido y la decisión de Mario Pergolini de decir al aire que los habían plantado, el conductor de LAM explicó que él avisó el lunes que no iba a ir al ciclo del jueves. Ante esto, se quejó de la poca creatividad de la producción de mentir con que alguien les falló para presentar la entrevista con Agustín Rada Aristarán.

“Me invitaron al programa de Pergolini, dije que sí —ya contamos esta novela acá— y el lunes me bajé ”, explicó De Brito. El periodista aclaró que había avisado que no asistiría y cuestionó que el episodio se presentara como una cancelación de último momento.

De Brito contó además que su decisión estuvo relacionada con cuestiones personales que debía atender durante la tarde prevista para la grabación. “Cancelé mi ida por temas personales, por cosas de las que me tenía que ocupar ayer jueves por la tarde”, señaló, sin brindar mayores detalles.

Su fastidio estuvo relacionado con el tiempo que tuvo la producción para reemplazarlo. “El lunes avisé… lunes, martes, miércoles, jueves. Tenés tiempo para encontrar otro invitado”, planteó. También contempló que Mario Pergolini pudiera haber recibido otra versión de parte de su equipo: “Capaz que le dijeron a Mario que cancelé a último momento, porque es lo que dijo ayer él al aire”.

Por último, De Brito cuestionó directamente la manera en que se contó su ausencia y defendió su decisión a partir de su experiencia en televisión. “Hicieron todo un cuento de que el invitado nos plantó. Pero los avisé el lunes porque trabajo de esto hace 30 años y sé lo que es que un invitado te cancele”, afirmó.

Inesperado: la revelación en vivo de Pergolini sobre una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina

En pleno clima de expectativa por el retorno de Robbie Williams a suelo argentino, una disparatada historia salió a la luz para desarmar varios mitos del ambiente del espectáculo. El encargado de dar a conocer el insólito episodio fue Mario Pergolini, quien aprovechó la emisión de su programa en El Trece para desmentir un viejo rumor que involucraba las supuestas andanzas nocturnas de la estrella internacional durante uno de sus pasos por Buenos Aires.

Según el relato del ex CQC, todo comenzó apenas finalizada una nota periodística con el artista británico, momento en que recibió un llamado con un pedido imprevisto: el cantante quería jugar al videojuego de fútbol pero no tenía rival. Ante esa insólita exigencia, el empresario se contactó de inmediato con Maxi Peñalver, su socio comercial, para encomendarle una misión urgente: “Che, Maxi, hay que llevarle un FIFA a Robbie Williams”, ordenó antes de acudir a la cita.

Al llegar al lugar pautado, la velada tomó un rumbo inesperado cuando el propio conductor tuvo que retirarse por compromisos personales, dejando a su allegado a cargo de la situación. Lejos de acobardarse, Peñalver decidió quedarse en el lugar y terminó protagonizando una maratónica jornada gamer junto al ídolo internacional. La partida frente a la pantalla se extendió durante horas y recién concluyó cerca de las 5 o 6 de la mañana.