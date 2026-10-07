Se filtró quién es el participante de MasterChef que ya nadie soporta en el reality: "Intenso"

Las primeras semanas del certamen de Telefe ya encendieron inesperadas internas entre sus figuras y una revelación expuso el creciente resquemor detrás de cámara.

Las primeras semanas de MasterChef Celebrity ya dejaron mucho más que platos, devoluciones y competencia. Mientras el reality de Telefe avanza con la conductora Wanda Nara al frente, comenzaron a trascender fuertes internas entre los participantes y detalles de lo que ocurre cuando las cámaras dejan de grabar.

En las últimas horas, una serie de testimonios puso el foco sobre la convivencia del elenco y sorprendió a los seguidores del programa. Yanina Latorre reveló mensajes que habría recibido desde adentro de MasterChef y expuso el malestar que estaría generando uno de los concursantes.

El participante señalado es Pablo Giralt . Latorre aseguró en El Observador que recibió un mensaje de otro concursante de MasterChef Celebrity, cuya identidad decidió preservar: "Hoy me escribió otro participante, que no voy a vender la fuente" . Según reprodujo, el mensaje fue terminante: "Te quedaste corta con Giralt, es un lastre" .

La crítica apuntó especialmente al recurso que utiliza Giralt , reconocido periodista deportivo, cuando presenta sus preparaciones. Desde el panel lo definieron como "medio intenso" y cuestionaron que convierta la descripción de sus platos en relatos futbolísticos: "Cuando empieza a relatar el plato, decís: 'Ya sabemos cuál es tu gracia'" .

Yanina Latorre también profundizó sus cuestionamientos al participante: "Ayer lo maté, relata el plato. Flaco, abandoná el fútbol" , disparó. Ante quienes defendieron que el relato forma parte de la identidad profesional de Giralt, la conductora insistió en que debería encontrar otros recursos para desenvolverse dentro del reality de Telefe.

Pablo Giralt, uno de los participantes de Masterchef.

La periodista, sin embargo, diferenció sus críticas al personaje televisivo de su opinión personal sobre Pablo Giralt. "Yo lo conozco, es un tipo divino. Es un amoroso", aclaró, antes de cuestionar nuevamente su desempeño frente a las cámaras: "No puede ser tu único recurso llorar o relatar". Así, el señalamiento quedó circunscripto a su participación en MasterChef Celebrity.

En paralelo, otra filtración sacudió a MasterChef: Ángel de Brito fue quien atribuyó a sus fuentes el nombre de la segunda eliminada. Después de desmentir versiones sobre una supuesta salida de Julieta Poggio, afirmó: "De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani". La información volvió a circular este miércoles, aunque la salida todavía debe considerarse una filtración hasta su emisión oficial.

De Brito agregó un dato sobre cómo habría vivido Paula Trápani su despedida: "Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal. Se fue llorando porque le dolió la eliminación". De confirmarse en pantalla, sería la segunda salida después de Pachu Peña, quien ya quedó oficialmente eliminado tras una fallida milanesa en la primera gala de eliminación de esta edición de MasterChef Celebrity.