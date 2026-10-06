La fuerte reacción de La Joaqui ante las preguntas picantes que le hizo Wanda Nara a Luck Ra

Recién llegada al país tras su viaje a Colombia, la cantante rompió el silencio en Ezeiza y dejó una definición tajante sobre la polémica.

La artista reapareció y se refirió al cruce de su ex con la conductora en el reality culinario.

La cantante de RKT La Joaqui rompió el silencio este martes tras regresar a la Argentina desde Colombia junto al músico urbano Tiago PZK , con quien pasó sus vacaciones. Abordada en el aeropuerto de Ezeiza por un móvil periodístico, la artista enfrentó las repercusiones del picante interrogatorio que la conductora Wanda Nara le hizo a su expareja, Luck Ra , en MasterChef Celebrity .

La referente del popular género de música contó que prácticamente no había seguido la polémica durante su viaje: “El viaje estuvo hermoso, la pasamos increíble. No estuve viendo. Detox tecnológico” . Sin embargo, cuando las preguntas apuntaron directamente a las versiones sobre su separación de Luck Ra, decidió responder.

La declaración más contundente llegó ante la consulta del móvil de Desayuno Americano (América TV) sobre una supuesta traición durante aquella relación. “Jamás le fui infiel a nadie. Ni lo sería jamás” , aseguró La Joaqui, rechazando de manera categórica que el final del noviazgo con el cantante cordobés haya estado marcado por una infidelidad de su parte.

También sorprendió al contar que actualmente tiene una buena relación con Wanda Nara, pese a desencuentros anteriores: “Sí, la amo. Tuvimos nuestros roces. Ella es muy sincera, pero nos hemos juntado a charlar y ahora somos muy amigas” , explicó sobre la conductora de MasterChef Celebrity.

Por eso, La Joaqui no cuestionó el interrogatorio televisivo y eligió bajarle el tono al escándalo: “Es su programa, se están cagando de risa. Están jugando. Hay que hacer humor de la realidad: tragicomedia” . Sobre Luck Ra, además, expresó: “Cada uno siguió con su vida. La mejor, le deseo lo mejor igual” .

Así fue el cruce entre Wanda Nara y Luck Ra

El episodio que provocó la reacción de La Joaqui ocurrió durante la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Mientras Luck Ra preparaba una milanesa, Wanda Nara desplazó momentáneamente la cocina del centro de la escena y lanzó una pregunta directa: “¿Te engañaron?”. El cantante respondió que no.

La conductora quiso saber entonces si se había terminado el amor. Luck Ra respondió: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente”. De esa manera, sostuvo que la ruptura con La Joaqui no se habría producido simplemente por falta de sentimientos.

La tensión aumentó cuando el músico comentó: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente”. Wanda Nara reaccionó inmediatamente y disparó: “No, un monstruo no, un cornudo”. Luck Ra, pese a la provocación, defendió a su ex: “Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho”.

Wanda Nara incomodó a Luck Ra.

Luego llegó una de las preguntas más comentadas del intercambio: “¿Te icardiaron?”. Luck Ra respondió utilizando la historia sentimental de Wanda como comparación: “Ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser…”, en una alusión al vínculo posterior entre La Joaqui y Tiago PZK.

El cantante aseguró además que se enteró de la nueva relación “por las redes” y negó una supuesta comunicación previa: “Esa llamada de él nunca existió”. Pese a todo, descartó guardar resentimiento y cerró: “Cero rencor, por el momento estoy en busca de la felicidad”, mientras La Joaqui ahora también negó una infidelidad y pidió tomar el episodio con humor.