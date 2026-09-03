Cobarde ataque en José C. Paz: golpearon a una persona ciega entre siete para robarle en una parada de colectivos Los delincuentes rodearon a la víctima indefensa y le quitaron el teléfono celular, la campera y el calzado tras propinarle una brutal golpiza en la cabeza y el estómago. Por Agregar C5N en









El aberrante ataque a un joven ciego en José C. Paz.

Una banda de siete delincuentes asaltó y golpeó a un joven ciego que esperaba el colectivo en la localidad bonaerense de José C. Paz. Los agresores aprovecharon la discapacidad de la víctima para acorralarla, despojarla de sus pertenencias y provocarle heridas en distintas partes del cuerpo.

El hecho ocurrió a mediados de agosto en las inmediaciones del cruce de la avenida Héctor Arregui y la calle Ugarteche. En ese punto, cuatro de los atacantes se abalanzaron de forma directa sobre la persona no vidente. En un principio exigieron la entrega de su campera, prenda que el muchacho cedió de inmediato sin oponer resistencia.

A pesar de la sumisión de la víctima, los asaltantes le propinaron reiterados golpes en la cabeza, lo sujetaron de la oreja y le aplicaron múltiples patadas a la altura del estómago mientras le sustraían las zapatillas y el teléfono celular.

La crueldad de la emboscada sumó episodios aún más atroces. Uno de los ladrones, quien se desplazaba con muletas, utilizó ese elemento para golpear en la cabeza al muchacho indefenso. Al mismo tiempo, otro de los criminales, vestido con una gorra roja, atacó a la víctima en el rostro con el mismo calzado que le acababa de quitar.

Las imágenes del ataque provocaron indignación entre los vecinos Mientras la golpiza ocurría, el resto de la patota custodiaba los alrededores para garantizar la impunidad del asalto. Entre los integrantes del grupo se encontraba un hombre de mayor edad que caminaba con dificultad, quien participó de forma activa en la custodia y colaboración del cobarde ataque contra el joven ciego.

View this post on Instagram El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad privada instalada en la zona. El material fílmico se difundió a través de las redes sociales en las últimas horas y permitió visibilizar la saña con la que actuaron los siete agresores frente a una persona imposibilitada de defenderse. La divulgación del video generó un repudio masivo entre los residentes del partido bonaerense de José C. Paz. La comunidad local manifestó su enfado por el accionar desalmado de los ladrones y exigió respuestas ante los reiterados episodios de inseguridad que afectan de forma cotidiana al distrito.