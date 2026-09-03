Deudas: cómo funciona el nuevo sistema de débitos automáticos y cómo proteger la cuenta sueldo

En un contexto crítico donde hay más de 20 millones de personas endeudadas y la morosidad en billeteras virtuales y financieras no bancarias superó el 30%, entró en vigencia el nuevo sistema de Cobro Con Transferencia (CCT) regulado por el Banco Central. Este mecanismo permite a bancos y billeteras debitar automáticamente de cuentas bancarias o virtuales de otras entidades. El abogado Félix Lecot detalló cómo deben actuar los trabajadores para proteger sus ingresos.

Con este nuevo sistema, los bancos pueden debitar cuotas en billeteras virtuales de créditos contraídos a partir del 31 de agosto.

En un contexto de crisis socioeconómica donde hay más de 20 millones de personas endeudadas y la morosidad en financieras y fintech superó el 30% , el Banco Central puso en marcha el mecanismo de Cobro Con Transferencia (CCT), que habilita a bancos y billeteras virtuales para hacer débito automáticos de cuotas de préstamos de cualquier cuenta del usuario (CBU y CVU). La medida genera alarma entre los trabajadores por los débitos indebidos que pudieran sufrir sus ingresos.

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El abogado Félix Lecot , especialista en reestructuración y negociación de deudas, habló con C5N y aclaró los riesgos del CCT para que los usuarios protejan sus cuentas y su sueldo: "El nuevo sistema es un arma de doble filo: o le pone un freno a la mora o termina por asfixiar la economía cotidiana de las familias, que ya está en límites históricos".

Sin embargo, el letrado resaltó las reglas claras que tiene que cumplir para el cobro de cuotas impagas :

La norma exige avisar antes del débito , pero si el contacto es por e-mail, en muchos casos va a la casilla de spam y la comunicación se pierde. En este punto hay dudas sobre cómo se va a actuar ante quien no responda la notificación: es decir, si se lo considerará como un consentimiento tácito o no.

- ¿Cómo impacta este nuevo sistema en la situación actual de los deudores?

FL- Hay más de 20 millones de personas endeudadas y 7 millones sobreendeudadas. Este sistema es un arma de doble filo: o le pone un freno a la morosidad o termina por asfixiar la economía cotidiana de las familias, que ya está en límites históricos.

- ¿Pueden vaciar el sueldo el día del cobro?

FL- No te pueden debitar bajo ningún concepto todo tu salario ni nada que dañe tu supervivencia porque el sueldo tiene carácter alimenticio y este sistema solo permite debitar las cuotas pactadas.

- ¿Qué pasa si el sueldo está en un banco y la deuda en otro o en una billetera? ¿Pueden "sacar" dinero directamente de mi CBU sueldo para pagar una deuda en una app (CVU)?

FL- Con este nuevo sistema, los bancos pueden debitar cuotas de en billeteras virtuales de créditos contraídos a partir del 31 de agosto. Las entidades financieras identifican tus cuentas bancarias mediante sistemas internos propios.

“El embargo sobre una cuenta bancaria es una medida exclusiva de un juez en un proceso judicial, no debe confundirse con un mecanismo de cobro contractual.” “El embargo sobre una cuenta bancaria es una medida exclusiva de un juez en un proceso judicial, no debe confundirse con un mecanismo de cobro contractual.”

- ¿Este nuevo mecanismo respeta algún límite para no dejar al consumidor sin dinero para comer?

FL- El monto a debitar va a ser el valor de las cuotas pactadas que sacaste con la billetera virtual, siempre previa aceptación expresa del consumidor. Cabe remarcar que en cualquier momento, se puede revocar la autorización.

- ¿Qué pasa si el sueldo está en un banco y la deuda en otro o en una billetera? ¿Pueden "sacar" dinero directamente de un CBU sueldo para pagar una deuda en una app (CVU)?

FL- Con este nuevo sistema, los bancos pueden debitar cuotas de en billeteras virtuales de créditos contraídos a partir del 31 de agosto. Las entidades financieras identifican tus cuentas bancarias mediante sistemas internos propios.

"Hay infinidad de casos donde los consumidores intentaron cobrar el sueldo y se encontraron con la cuenta vacía por débitos de tarjetas y préstamos, firmados bajo cláusulas abusivas prohibidas por la Ley 24.240”. "Hay infinidad de casos donde los consumidores intentaron cobrar el sueldo y se encontraron con la cuenta vacía por débitos de tarjetas y préstamos, firmados bajo cláusulas abusivas prohibidas por la Ley 24.240”.

El abogado, @DRFELIXLECOT en redes sociales, dejó un "Kit de autodefensa legal" con las medidas que se pueden tomar si se produce un débito no autorizado: hay que formalizar la negativa o cancelación por escrito ante la entidad para dejar constancia y frenar la Adhesión. Enviar una Carta Documento revocando el consentimiento e intimando a la devolución del dinero en un plazo de 72 horas hábiles. Por último, guardar capturas de pantalla, chats, mails con fecha y hora, y números de reclamo. "Ante un conflicto, la evidencia es la principal herramienta de defensa", resaltó Lecot a C5N.

En definitiva, ante el crecimiento de la morosidad y las nuevas regulaciones financieras, la prevención y el resguardo de las pruebas es decisivo para exigir la restitución de los fondos y evitar los abusos que pueden hacer tambalear la economía diaria.