Salió a la luz el secreto que Tini Stoessel les ocultó siempre a sus padres La revelación se suma a un conflicto que ya incluye acusaciones de miedo hacia sus papás y disputas por el manejo del dinero. Agregar C5N en









El escándalo familiar sigue sumando capítulos.

En medio del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su familia por el manejo de su patrimonio, salió a la luz un secreto que la cantante habría mantenido oculto durante mucho tiempo frente a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Este descubrimiento llegó de la mano de la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, y volvió a poner el foco sobre cómo habría sido realmente el vínculo entre la artista y su entorno familiar más cercano.

Según contó Iglesias, la información le llegó a través de personas que trabajaron con Tini en el pasado. "Yo tengo otro dato que me contó gente que la conoció, gente que trabajaba en la parte de producción y servicios", explicó la periodista antes de dar a conocer el dato central: "Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres". Según esta versión, la cantante habría ocultado deliberadamente esta decisión personal frente a Alejandro y Mariana.

Iglesias vinculó este episodio con otras revelaciones previas sobre la dinámica familiar de los Stoessel, en particular con lo que había contado Yanina Latorre sobre el temor que Tini sentía hacia sus padres. "Ayer Yanina contó que ella le tenía tanto miedo a los padres que, cuando iba a hablar con ellos, iba con un testigo", recordó, y agregó: "Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida. Es llamativo que no le pudiera contar a los padres".

El escándalo familiar sigue sumando capítulos con nuevas versiones que se conocen a través de distintos programas de espectáculos, en un conflicto que combina tensiones personales con una fuerte disputa económica que involucra el patrimonio de la cantante.

Alejandro y Tini Stoessel. Se filtraron los gastos millonarios de la familia de Tini Stoessel La disputa económica que enfrenta a Tini con sus familiares sumó datos concretos sobre el manejo del dinero familiar. En LAM, el periodista Pepe Ochoa expuso un informe detallado con las compras realizadas durante el último mes por Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Fran Stoessel, hermano de la cantante, cuyo monto total relevado ronda los 30 millones de pesos.

El desglose comenzó con Fran Stoessel, a quien le atribuyeron la compra de una notebook gamer de $4.410.396 junto a un mouse pad de $20 mil. En el caso del padre de la artista, el informe detalló un pago de $773.690 a una billetera virtual, cuatro luces para pileta enviadas a Pinamar por $1.049.494, grifería para baño por $993.477 y un tensiómetro de $100 mil. Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel. Los ítems más llamativos, sin embargo, aparecieron en el resumen de Mariana Muzlera. La lista incluyó un bidet inteligente de $140 mil, del que se precisó que "no solo te lava, sino que te seca", una rizadora automática de $130 mil, un espejo led de $234 mil y un ventilador de diseño valuado en $3.222.097,7 . El cierre del informe estuvo dedicado a la moda, en donde Ochoa aseguró que Muzlera compró dos carteras Birkin de Hermès en tres cuotas por $600 mil cada una en un showroom, lo que llevó al panelista a ironizar sobre el contraste con la situación de la cantante: "Mientras Tini no se puede comprar la original, ella se compra estas dos".