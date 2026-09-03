Yanina Latorre filtró detalles claves en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Ese día explotó todo"

Un nuevo capítulo en la escena del pop local salió a la luz tras las contundentes revelaciones de Yanina Latorre . La conductora adelantó que guarda información sobre el verdadero motivo que distanció a Emilia Mernes y Tini Stoessel , advirtiendo que los detalles que trascendieron hasta el momento son mínimos en comparación con la gravedad real de los hechos.

Durante la emisión SQP, la comunicadora fue interrogada por sus compañeros respecto de los rumores que vinculaban el distanciamiento con un presunto triángulo amoroso. De forma tajante, la conductora descartó por completo la posibilidad de que hayan compartido un vínculo con la misma persona y apuntó hacia una deslealtad personal: “Hubo traición. Lo de los bailarines fueron unas gotitas que rebalsaron el vaso. Emilia se hace la boba, pero sabe lo que pasó” .

El momento bisagra de la disputa se habría desencadenado durante la previa de las presentaciones de la cantante entrerriana en el estadio Vélez en 2024. Según el relato de la panelista, la exfigura de Disney asistió en calidad de invitada al predio de Liniers y presenció una situación inesperada que destapó una falsedad previa: “Tini fue invitada al show de Emilia en Vélez. Ese día explotó todo en el ensayo . Tengo data precisa. Tini vio algo que no se esperaba porque le habían mentido”.

La periodista remarcó además que la cantante herida no tuvo responsabilidad en el desencuentro y que intentó sostener la relación hasta donde le fue posible. Al analizar la gravedad del cuadro, Latorre insistió en que el detonante responde a una sola causa contundente que destruyó la confianza mutua , catalogando la situación como un asunto de extrema sensibilidad y asegurando que la verdad dejaría en una posición muy delicada a la artista oriunda de Nogoyá.

Finalmente, la figura del espectáculo descartó cualquier chance de reconciliación entre las intérpretes al calificar la ruptura como un hecho definitivo. “Yo creo que la situación es irreversible. Tini es una chica muy buena, que ha bancado mucho y ha perdonado cosas de mucha gente , no solamente a su familia”, concluyó la panelista, destacando que la cantautora atraviesa una etapa de saneamiento personal en la que prefiere poner límites estrictos frente a las traiciones de su entorno.

El equipo de Emilia Mernes rompió el silencio tras la vinculación con Rodrigo De Paul

El entorno profesional de Emilia Mernes emitió un categórico comunicado oficial para desmentir categóricamente las versiones que vinculaban a la artista con un acercamiento hacia Rodrigo De Paul. La reacción se desencadenó tras los dichos del periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, transmitido por El Trece. En dicho ciclo, el panelista afirmó que la entrerriana intentó besar al mediocampista de la Selección Argentina en el baño durante un evento social donde también estaban Tini Stoessel y Duki.

Según la información expuesta por el periodista, el futbolista se habría justificado de inmediato ante el círculo íntimo de su pareja tras el supuesto cruce. “Yo no hice nada. No le digan nada a Tini”, habría manifestado el deportista según el relato brindado por el comunicador, quien aclaró haber obtenido los datos directamente desde el entorno del jugador. Las declaraciones generaron un fuerte revuelo en el piso, provocando duras reacciones por parte de las panelistas del programa conducido por Moria Casán.

Redes sociales

Ante la repercusión mediática, la encargada de prensa Vicky Roa utilizó su cuenta de Instagram para publicar el descargo formal en representación de la joven artista. El texto apuntó directamente contra los canales de comunicación por la difusión de “informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios”, asegurando que los trascendidos respondían a “la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa” sobre los hechos relatados en la televisión.

Finalmente, la agencia que representa a la cantante instó a los periodistas a contrastar las versiones con las fuentes oficiales antes de lanzar primicias sin sustento. “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcó el comunicado, concluyendo con un explícito agradecimiento hacia los profesionales que ejercen la actividad con rigor y seriedad en la televisión argentina.