8 de abril de 2026 Inicio
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Nuevo DNI 2026: requisitos, paso a paso, y quiénes deben actualizarlo

El Renaper lanzó un nuevo ejemplar de DNI con tecnología de vanguardia. Aunque el formato anterior sigue vigente, existen grupos específicos que deben renovarlo de manera obligatoria.

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Cómo es el nuevo formato del DNI en Argentina. 

Cómo es el nuevo formato del DNI en Argentina. 

  • El nuevo DNI incorpora un chip inteligente, grabado láser en policarbonato y símbolos patrios.
  • Los documentos actuales siguen siendo vigentes hasta su fecha de vencimiento original, pero no en todos los casos.
  • Es necesario renovarlo por vencimiento, pérdida, cambio de datos o actualizaciones de menores.
  • El turno para la renovación del DNI se puede solicitar a través de la app Mi Argentina o la web oficial del Renaper.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) avanza con la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, que no solo presenta un diseño renovado con símbolos patrios, sino que incorpora tecnología de vanguardia para elevar los estándares de seguridad. Este cambio responde a la necesidad de alinear el documento argentino con las normativas internacionales de identificación.

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El nuevo diseño se destaca por incluir elementos de seguridad física y digital de última generación. Utiliza un grabado láser sobre policarbonato, un material más resistente y difícil de falsificar, e incluye un chip sin contacto, que almacena datos biométricos y permite una validación electrónica rápida en fronteras y organismos oficiales.

Además, el diseño incorpora elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental.

Quiénes deben actualizar el DNI

DNI NUEVO

Es importante aclarar que no todos los ciudadanos deben realizar el trámite de forma inmediata. El cambio es obligatorio para los siguientes grupos:

  • Personas cuyo documento físico haya alcanzado su fecha de expiración.
  • Menores que alcancen la edad de las actualizaciones obligatorias (entre los 5 y 8 años, y al cumplir los 14 años).
  • Quienes hayan modificado su domicilio, su nombre o cualquier dato filiatorio.
  • En caso de pérdida de la tarjeta vigente, el nuevo ejemplar que se emita será con el formato actual.
  • Si el plástico se encuentra dañado de modo que dificulte la identificación.

Para el resto de la población, los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento original.

Requisitos para el trámite

Para gestionar el nuevo ejemplar, se debe contar con:

  • El DNI actual (en caso de tenerlo).
  • En caso de menores de edad, deben ser acompañados por un padre o tutor legal y presentar la partida de nacimiento original.
  • El comprobante de pago del arancel correspondiente.

Paso a paso: cómo hacer la renovación

El proceso se ha simplificado para que los ciudadanos puedan realizarlo de manera ágil:

  1. Ingresar a la plataforma Mi Argentina o a la web oficial del Renaper para elegir la oficina más cercana, el día y el horario.
  2. Abonar el trámite. Se puede pagar de forma anticipada online o en los centros de atención habilitados al momento de realizar la gestión.
  3. Asistir al turno donde se toman las huellas dactilares, la fotografía digital y la firma electrónica.
  4. Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.
  5. El nuevo documento es enviado por correo al domicilio declarado en un plazo aproximado de 15 días hábiles. También existe la opción de "DNI Exprés" para quienes lo necesiten con mayor urgencia (24 a 96 horas).

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