Nuevo DNI 2026: requisitos, paso a paso, y quiénes deben actualizarlo El Renaper lanzó un nuevo ejemplar de DNI con tecnología de vanguardia. Aunque el formato anterior sigue vigente, existen grupos específicos que deben renovarlo de manera obligatoria. Por + Seguir en







Cómo es el nuevo formato del DNI en Argentina.

El nuevo DNI incorpora un chip inteligente, grabado láser en policarbonato y símbolos patrios. Los documentos actuales siguen siendo vigentes hasta su fecha de vencimiento original, pero no en todos los casos. Es necesario renovarlo por vencimiento, pérdida, cambio de datos o actualizaciones de menores. El turno para la renovación del DNI se puede solicitar a través de la app Mi Argentina o la web oficial del Renaper. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) avanza con la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, que no solo presenta un diseño renovado con símbolos patrios, sino que incorpora tecnología de vanguardia para elevar los estándares de seguridad. Este cambio responde a la necesidad de alinear el documento argentino con las normativas internacionales de identificación.

El nuevo diseño se destaca por incluir elementos de seguridad física y digital de última generación. Utiliza un grabado láser sobre policarbonato, un material más resistente y difícil de falsificar, e incluye un chip sin contacto, que almacena datos biométricos y permite una validación electrónica rápida en fronteras y organismos oficiales.

Además, el diseño incorpora elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental.

Quiénes deben actualizar el DNI DNI NUEVO Es importante aclarar que no todos los ciudadanos deben realizar el trámite de forma inmediata. El cambio es obligatorio para los siguientes grupos:

Personas cuyo documento físico haya alcanzado su fecha de expiración.

Menores que alcancen la edad de las actualizaciones obligatorias (entre los 5 y 8 años, y al cumplir los 14 años).

Quienes hayan modificado su domicilio, su nombre o cualquier dato filiatorio.

En caso de pérdida de la tarjeta vigente, el nuevo ejemplar que se emita será con el formato actual.

Si el plástico se encuentra dañado de modo que dificulte la identificación. Para el resto de la población, los documentos anteriores siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento original.