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El abogado de los padres de Tini Stoessel rompió el silencio: "La familia está muy dolida"

El letrado explicó la situación judicial de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Además se refirió a las palabras de la artista, durante su presentación en México.

El abogado historico de los padres de Tini Stoessel rompió el silencio con Intrusos.

El abogado historico de los padres de Tini Stoessel rompió el silencio con Intrusos.

En medio del escándalo que envuelve a la familia de Tini Stoessel tras la auditoría que ordenó a las cuentas de su padre. El abogado de los padres de la artista, Agustin Rodriguez, rompió el silenció.

Tini Stoessel, traicionada.
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Durante una entrevista con el programa Intrusos, el letrado negó rotundamente los trascendidos sobre las presuntas irregularidades financieras, apuntó contra la prenda y aclaró cuál es la situación legal de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

“Soy abogado de los padres de Tini desde hace mucho tiempo y por otras cuestiones, algunas ya terminadas. Yo participo como abogado solamente cuando hay causas. Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar público que lo está manejando Alejandro. Todo lo que se ha pedido hasta el momento se ha brindado", comenzó diciendo.

Luego se refirió a Alejandro: “Es un tipo muy honesto y en lo personal me da mucha bronca lo que se está diciendo de él de forma afirmativa, como que estafó o le robó a la hija, cosa que en el corto plazo va a quedar dilucidado y como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes".

En medio del tenso ida y vuelta, el cronista le consultó sobre cómo percibe el tratamiento que los medios de comunicación le están dando a la situación familiar, el letrado fue contundente y cuestionó el nivel de exposición e intromisión de la prensa en la privacidad de sus representados.

“No sé qué interés público puede tener si la mamá de Tini se compró un enjuague bucal, me parece que está fuera de toda la racionalidad lo que están haciendo con la familia algunos periodistas”, aseveró con cierta ironía.

Tini durante su primera presentación en México.

Tini durante su primera presentación en México.

En ese sentido, le restó importancia a la polémica: “Entiendo que necesitan información, pero hasta el momento, con el tema familia y lo que tiene que ver con la carrera de Tini, su papá ha hecho todo lo que hizo durante todos estos años y las cosas empiezan y algún día terminan".

El histórico abogado de la familia reveló cómo están los padres de Tini Stoessel

A modo de cierre, habló sobre cómo atraviesan la situación los Alejandro Stoessel y Mariana mientras la cantante continúa con sus shows internacionales acompañada por sus amigas, su equipo y el “amor de su vida”, Rodrigo De Paul. Además, se refirió a las "indirectas" que lanzó durante su presentación en México.

Eso no tiene nada que ver con la honorabilidad de Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera o Francisco. La familia está muy dolida. Tini es una figura pública, una estrella y dice lo que tiene ganas de decir en sus shows. Hasta el momento no hay nada, ni una causa de Tini para con sus padres ni nada por lo que los padres se tengan que preocupar. Lo que más le preocupa hoy es el alcance de todo lo que se está diciendo", cerró.

Tini Stoessel está envuelta en un escándalo financiero con sus padres.

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