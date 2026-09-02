Revelan los detalles de la muerte de Tim Curry: qué provocó su fallecimiento y qué otros problemas padecía El actor británico, recordado por sus papeles en "It" y "The Rocky Horror Picture Show", murió días atrás y se conocieron nuevos detalles sobre su salud en los últimos años. Agregar C5N en









El actor Tim Curry falleció a los 80 años. Web

A una semana del fallecimiento de Tim Curry, las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles determinaron que el actor británico murió a los 80 años por una enfermedad coronaria, según registros oficiales a los que accedió People, mientras su historial médico incluía otras afecciones que también influyeron en su deterioro durante los últimos años.

De acuerdo a lo publicado por People, el documento oficial también menciona antecedentes de un accidente cerebrovascular y cáncer de riñón, considerados factores que contribuyeron al deterioro de Curry. La información permitió conocer por primera vez los detalles médicos vinculados con el desenlace del intérprete, cuya trayectoria quedó marcada por personajes inolvidables del cine, la televisión y el teatro.

Dr. Frank-N-Furter fue uno de los tantos personajes emblemáticos de Tim Curry. Web El intérprete había sufrido un ACV en 2012 que puso en riesgo su vida y requirió una cirugía de emergencia, después de que los médicos detectaran dos coágulos en su cerebro, una situación que dejó secuelas permanentes y modificó de manera profunda sus actividades durante la última etapa de su carrera profesional.

Después del accidente, Curry quedó paralizado del lado izquierdo y comenzó a utilizar una silla de ruedas. Durante varias semanas tampoco pudo hablar, aunque recuperó la voz al año siguiente mediante rehabilitación y, desde entonces, orientó buena parte de su trabajo hacia el doblaje y otras participaciones que no exigieran desplazamientos físicos.

A 50 años del estreno de "The Rocky Horror Picture Show": una de las últimas apariciones de Tim Curry En 2025, Tim Curry participó de la celebración por los 50 años de The Rocky Horror Picture Show, una de sus películas más emblemáticas, y compartió un momento especial junto a otros protagonistas de la cinta, pese a las dificultades físicas que atravesaba desde el accidente cerebrovascular sufrido más de una década antes.