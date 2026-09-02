El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

El ganador de Gran Hermano edición 2023 relató con total honestidad las complicaciones que debieron enfrentar durante esas semanas y reveló cómo se encuentra la influencer.

La mediática Denisse González atravesó un delicado cuadro de salud que generó una profunda preocupación entre sus seguidores. Ahora, su novio, Bautista Mascia, se sinceró durante un programa de streaming y contó cómo vivieron el último mes, marcado por internaciones y distintos estudios médicos.

“Fueron semanas bastante duras, agosto fue medio picante. Las primeras dos semanas arrancó en internación por un examen general que le dio plaquetas bajas”, comenzó detallando.

Tras el primer diagnóstico, la situación requirió un seguimiento constante: “Estuvimos dos semanas en el hospital haciendo tratamientos y exámenes. En un momento encontraron algo, pero empezaron a probar distintos tratamientos: uno venía bien y después bajó. A los cinco días volvimos y la internaron de vuelta. Estuvimos 5 días más en el hospital y fue bastante duro" .

Después de un mes de incertidumbre, la influencer dejó la clínica para seguir con el tratamiento desde la comodidad de su hogar. “Ahora hace más de una semana que ya salimos y por suerte sigue con un tratamiento desde casa. Tenemos que ir cada tanto al hospital a hacer algunas inyecciones a sacarse sangre bastante seguido ”, explicó el ex participante de Gran Hermano.

Lo cierto es que Denise se encuentra fuera de peligro, pero Bautista advirtió que prefiere mantener la cautela sobre el estado actual de su novia: “ El panorama de hoy es estable, no es que se curó. Se va controlando y los médicos se fijan cómo salen los exámenes, y en base a eso se fijan cómo se sigue. Hay que ver cómo evoluciona”.

[STREAM] "Fueron semanas bastante duras": Bautista Mascia, exGH, reveló que su novia, Denisse González, está cumpliendo un "tratamiento" desde su casa, y afirmó que lo "importante" es que no va a "poner en pausa" su vida. pic.twitter.com/aDhFyw4ZAx https://t.co/XBYo8BZ1Yg

Mientras recibe cuidados ambulatorios, Denise comenzó a retomar progresivamente sus compromisos personales. “Lo importante es que estamos en un momento en el que no se pone en pausa su vida, va a empezar con actividad", celebró el músico.

Captura de pantalla: redes sociales

“Ahora estaba un poco nerviosa porque tenía su primer trabajo fuera del ámbito hospitalario en el que estuvimos el último mes. Así que estoy muy contento y ella también, porque más allá del tratamiento está volviendo de a poco a la vida", concluyó.

Por su parte, Denisse mostró cómo continúan sus estudios en la clínica y contó cómo pretende afrontar esta etapa mientras espera respuestas sobre su estado de salud.

"Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre", arrancó en una publicación de Instagram.

Luego se refirió a retomar progresivamente sus compromisos: "Ya decidí que mientras mis estudios den bien voy a disfrutar cada día, voy a empezar a retomar mi vida normal y volver a trabajar, entrenar, hacer contenido, salir de mi casa, etc. Obvio despacio, y si en algún momento tengo que frenar, lo voy a hacer sin drama. Necesito empezar a moverme, porque si no, me vuelvo loca”.

“Básicamente todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa, el tercer tratamiento está a prueba (dio mejores resultados que los dos primeros) y hay que esperar, COSA QUE ODIO, pero es lo que tocó. Los amo y vamos que la vida sigue", concluyó.