Preocupación por la salud de Horacio Pagani: fue operado de urgencia tras un estudio de rutina El periodista debió ser intervenido quirúrgicamente por un inconveniente advertido en un examen médico. "Puede traer consecuencias", expresó. Agregar C5N en









Horacio Pagani fue operado de urgencia.

El periodista Horacio Pagani contó que fue intervenido quirúrgicamente debido a una obstrucción en la carótida, por la cual los médicos le colocaron un stent. Además, reveló que el inconveniente de salud salió a la luz después de someterse a un examen de rutina.

Pagani publicó un video en Instagram en el que detalló la operación que se realizó en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento: "Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer. No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien".

En tal sentido, expuso su gratitud a sus seguidores por el apoyo que recibió. "Gracias a todos por los saludos y la preocupación. Ya estoy en camino. Mañana, seguramente, tendré el alta. Abrazos para todos y todas", expresó el periodista de 82 años.

Horacio Pagani fue intervenido quirúrgicamente. Redes sociales La arteria carótida abastece de sangre y oxígeno al cerebro, por lo que la obstrucción pone en riesgo la salud cerebral. Según consignó la reconocida organización Mayo Clinic, el bloqueo se produce principalmente por la aterosclerosis, que se trata de una acumulación paulatina de grasa, colesterol y calcio en las paredes arteriales. Si el flujo baja o si un fragmento de placa se desprende, puede desencadenarse un accidente cerebrovascular (ACV).

Entre los principales factores de riesgo se encuentran la presión alta, el colesterol elevado, el tabaquismo, la diabetes y el avance de la edad.