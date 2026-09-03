Se supo quién hace de mediador entre Tini Stoessel y su padre en medio del escándalo familia Tras los cruces por la auditoría contable, salió a la luz el nombre de la persona que intenta acercar a las partes en la feroz interna. Agregar C5N en









La cantante y la familia tienen a otro familiar como mediador.

En el marco de la profunda crisis y la reestructuración interna que sacude a la familia de Tini Stoessel, salieron a la luz los nombres de los integrantes que intentan tender puentes en la disputa. La tensión familiar escaló tras la solicitud de revisiones contables sobre la administración del patrimonio, contexto en el que Francisco Stoessel, hermano de la cantante, asumió un rol central para intentar destrabar el conflicto y propiciar un acercamiento con su progenitor, Alejandro Stoessel.

Los detalles de esta compleja interna se dieron a conocer en el programa DDM, emitido por la pantalla de América TV. Durante la emisión, el periodista Guido Záffora reveló la tarea que lleva adelante el joven dentro del fuero íntimo, señalando: "Quien está intercediendo en estos momentos para que todo sea mejor y tengan vínculo es Francisco, su hermano". Pese a que la relación entre los hermanos no atraviesa su mejor etapa, el comunicador remarcó que la cantante "lo escucha, es el que está intercediendo entre él y el padre".

El modelo es el hermano mayor de la cantante y novia de Rodrigo de Paul. Redes Sociales En cuanto al plano legal y económico, el panelista Martín Candalaft aportó precisiones sobre el estado del trámite contable iniciado por la representación de la intérprete. "A mí lo que me explicaron con respecto a lo de la auditoría es que en realidad los apoderados de Tini actuales le pidieron al padre que envíe una especie de resumen, análisis, revisión patrimonial que lo hizo el propio Alejandro Stoessel", explicó el periodista, detallando que el informe reunió datos sobre sociedades, patrimonio y cuentas para evaluar cambios societarios.

Por otro lado, la posición de la madre de la artista, Mariana Muzlera, marca un quiebre definitivo dentro del grupo familiar. Según se informó en el ciclo televisivo, la mujer continúa en el exterior de manera permanente para evitar la exposición mediática frente a las cámaras locales. "La madre está alejada. Todavía no vuelve de Miami, no quiere enfrentar a la prensa", indicaron en el programa, agregando que permanece completamente fuera de las discusiones y bloqueada en las vías de comunicación.

El descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar En medio de la fuerte tormenta que atraviesa su fuero íntimo, Tini Stoessel aprovechó su reciente presentación sobre el escenario para enviar un mensaje contundente sobre su momento personal. Mientras repasaba su actualidad y expresaba su gratitud hacia las personas que la respaldan en este proceso de cambios, la artista pop dejó en claro que no piensa dar un paso al costado ni alejarse del ámbito profesional.

Durante el desarrollo del espectáculo, la cantautora dedicó unas palabras al grupo humano que la sostiene de manera incondicional ante la adversidad. “Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, aseveró la joven estrella, ratificando el excelente momento profesional que transita en la industria musical a pesar de los coletazos derivados de la disputa interna. Para finalizar su alocución, la intérprete de La Triple T remarcó la importancia fundamental que tienen sus seres queridos y su entorno afectivo en esta etapa de reestructuración personal. “Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”, concluyó emocionada la cantante, reafirmando los pilares que la sostienen tanto en lo afectivo como en su carrera dentro de la música argentina.