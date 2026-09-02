Brian Sarmiento arremetió contra Gran Hermano y defendió a Danelik: "No respetaron el contrato"

El exparticipante, durante una entrevista con Flor de la V, no se calló nada y ventiló todo contra la producción del reality.

Luego de abandonar la casa de Gran Hermano, Brian Sarmiento arremetió contra la producción del programa tras la polémica que se armó alrededor de la expulsión de su novia Danelik.

El exfutbolista ya había anticipado que, una vez fuera del reality, iba a destapar todo lo que ocurrió dentro de la casa. De acuerdo con sus palabras, hubo promesas que quedaron incumplidas y situaciones pendientes.

Durante una entrevista en Los Profesionales de Siempre, Brian defendió a su novia y cuestionó el trato que recibió por parte de la producción luego su salida de Gran Hermano: Generación Dorada tras la fuerte pelea que protagonizó con Campanita.

"Tenés un contrato. Cuando vos a mí me hacés quedar expulsada por violencia y a la otra que expulsaste la llevan a La Noche de los Ex o al debate, a mí no me llamás ni me das un programa para hablar o defenderme y a la otra sí", argumentó Sarmiento, quien se puso en el lugar de su novia y apuntó contra la presencia de Campanita en el piso.

Y continuó: "¿Yo qué hago? Encima, por contrato, no me llevás a ningún lado, no me dejás dar mi versión y no me dejás ir a otro lugar".

La pareja se conoció en la casa. Gran Hermano

En ese sentido, Brian recordó cómo se produjo su salida del reality y reveló qué había acordado previamente con la producción: "Había arreglado a la mañana que yo iba a salir, pero después la terminan expulsando a Danelik y entonces salgo fuera de horario. Hablé con Ignacio, que estaba enojado. Me llamaron de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me desperté, les dije que necesitaba hablar con él".

#LosProfesionalesConFlor | Brian Sarmiento y Danelik no se guardan nada



La pareja contó los detalles de la situación contractual y cómo sigue su vínculo con la producción de GH



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Quién fue el último eliminado de Gran Hermano

En una jornada decisiva para el reality show, la participante chilena Jennifer "Pincoya" Galvarini Torres se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. La jugadora quedó fuera de competencia tras caer en un ajustado duelo telefónico directo contra la comediante uruguaya Yisela "Yipio" Pintos, al registrar el 58,1% de los votos del público frente al 41,9% obtenido.

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe. Redes sociales

El sorpresivo resultado se dio a conocer cerca del cierre del programa, cuando el conductor Santiago del Moro abrió el sobre definitivo e informó que la votación popular había alcanzado un histórico pico de participación con más de 13 millones de sufragios. La jornada había comenzado con una placa de cuatro nominadas, de la cual se salvaron en primer término Charlotte Caniggia y Mariela Prieto con porcentajes mínimos de rechazo.