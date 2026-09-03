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Desde préstamos hasta grifería: filtraron los supuestos gastos de Alejandro Stoessel en medio de la pelea con Tini

Salieron a la luz transacciones del entorno de la cantante que terminaron de romper la comunicación intrafamiliar.

Una serie de grandes gastos salieron a la luz en medio del problema.

Una serie de grandes gastos salieron a la luz en medio del problema.

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Un nuevo capítulo de la interna familiar salió a la luz tras filtrarse una serie de resúmenes financieros pertenecientes al círculo íntimo de Tini Stoessel. En medio de la escisión laboral, se conocieron los consumos realizados por Alejandro Stoessel, entre los cuales figura la solicitud de un crédito por medio de una conocida billetera virtual. Este movimiento de dinero despertó severas objeciones debido a las abultadas cifras manejadas durante un período de extrema tirantez entre las partes.

La conductora comentó los verdaderos motivos de la disputa.
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Entre los desembolsos más llamativos que trascendieron en los medios de comunicación figura una erogación de $1.049.000 destinada a la compra de cuatro luminarias para la piscina de la propiedad que poseen en la localidad balnearia de Pinamar. A esa adquisición se sumó la compra de un exclusivo artefacto de grifería en tonalidad dorada por un valor aproximado de $993.945 con destino a la residencia principal ubicada en el partido de San Isidro.

Los detalles de estas transacciones salieron a la superficie durante la emisión del programa LAM, transmitido por la señal de América. En el transcurso de la emisión, el panelista Pepe Ochoa reveló que la renovación del equipamiento del baño obedeció a una mera preferencia decorativa del productor. Asimismo, el informe detalló el gasto destinado a un artefacto médico para monitorear la presión arterial del padre de la artista, en vistas del complejo cuadro médico que atraviesa en la actualidad.

La ventilación de estas operaciones no solo salpicó al exmánager, sino que también incluyó a la madre de la artista, Mariana Muzlera, señalada en el ciclo de Ángel de Brito como la integrante que mayores montos ejecutó en el último tiempo. Este cruce de datos económicos y discrepancias en torno a la administración del patrimonio común terminó de romper la comunicación personal, obligando a los involucrados a gestionar el conflicto de manera exclusiva a través de sus estudios de abogados.

La decisión que Tini Stoessel le habría ocultado a sus padres

En el marco del conflicto que sacude al entorno de la artista, la periodista Fernanda Iglesias dio a conocer un episodio inédito de la vida privada de la cantante. Durante la emisión del ciclo Puro Show, con la conducción de Matías Vázquez y Pampito, la panelista reveló detalles sobre una faceta espiritual que la intérprete prefirió mantener bajo estricta reserva frente a su círculo íntimo en una etapa previa de su vida.

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Según detalló la comunicadora en el programa de la señal del solcito, la información sobre este acercamiento religioso le llegó mediante personas que compartieron tareas laborales con la cantante en el pasado. “Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres”, aseveró Iglesias al aire, remarcando que la joven decidió vivir esa búsqueda personal sin notificar a su padre, Alejandro Stoessel, ni a su madre, Mariana Muzlera.

Esta revelación sobre la dinámica del vínculo intrafamiliar se alineó con las recientes declaraciones de Yanina Latorre, quien había destapado la fuerte tensión que existía en el hogar de la cantautora. La panelista de espectáculos había señalado previamente que la cantante sentía un temor considerable hacia sus progenitores, al punto de recurrir a la presencia de un testigo imparcial cada vez que necesitaba mantener una conversación seria o definir cuestiones relevantes con ellos.

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