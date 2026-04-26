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Se filtró la verdad sobre la foto de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la separación

La actriz Griselda Siciliani se refirió en Desayuno Americano a las imágenes que circularon en redes donde se la ve junto a Luciano Castro en la costa.

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, Griselda Siciliani también desmintió cualquier tipo de contacto actual con su ex pareja. “No seguimos hablando”, aseguró la protagonista de la serie Envidiosa visiblemente incómoda con el tema.

  • Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron definitivamente a fines de enero después del gran escándalo de los audios del actor a una joven danesa.
  • Lo cierto es que en las últimas horas, en las redes sociales comenzó a circular un video donde se los veía a los dos juntos subiendo a una camioneta abrigados que daba contexto a la actual época del año.
  • La propia Griselda Siciliani aclaró cuál es la realidad de su situación con Luciano Castro, en un diálogo que tuvo con Luis Bremer para Desayuno Americano (América Tv).
  • Siciliani habló en medio de rumores que circularon sobre su actual vínculo Luciano Castro tras la escandalosa separación y dejó una definición contundente sobre su presente sentimental que no pasó desapercibida.

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron definitivamente a fines de enero después del gran escándalo de los audios del actor a una joven danesa durante un viaje laboral a España que se filtaron.

Moria opinó de todo.
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Lo cierto es que en las últimas horas, en las redes sociales comenzó a circular un video donde se los veía a los dos juntos subiendo a una camioneta abrigados que daba contexto a la actual época del año. "Laammm", fue el material que hizo circular un usuario de X y que rápidamente abrió el interrogante si los actores volvieron a estar juntos.

En ese contexto, la propia Griselda Siciliani aclaró cuál es la realidad de su situación con Luciano Castro, en un diálogo que tuvo con Luis Bremer para Desayuno Americano (América Tv).

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la foto filtrada con Luciano Castro luego de separarse

"Una imagen verosimil por la época del año fresco en la costa de Luciano Castro y Griselda Siciliani", introdujo el periodista en el ciclo que conduce Pamela David. Y luego comentó la firme aclaración que le hizo la actriz sobre ese video: "¿Qué dice Griselda de estas imágenes? 'Es totalmente falso, el video que circula es del invierno pasado, no lo veo a Luciano desde que me separé, abrazos'".

Griselda Siciliani Luciano Castro 2
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

"Las imágenes dieron se viralizaron y dieron esperanzas a muchos de que volvió la pareja pero Griselda aclara que es fake", puntualizó Bremer. Y cerró: "Un dato más: Luciano estuvo grabando en al Avenida El Cano una serie para Netflix hace 48 horas, así que hubiese sido muy veloz que ambos estén juntos en la playa cuando Griselda acaba de terminar sus compromisos y Luciano está grabando en Buenos Aires".

Griselda Siciliani habló en medio de rumores que circularon sobre su actual vínculo Luciano Castro tras la escandalosa separación y dejó una definición contundente sobre su presente sentimental que no pasó desapercibida.

Consultada en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la actriz fue directa y sin margen para interpretaciones: “No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, aseguró.

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, Griselda Siciliani también desmintió cualquier tipo de contacto actual con su ex pareja. “No seguimos hablando”, aseguró la protagonista de la serie Envidiosa visiblemente incómoda con el tema, marcando distancia de manera clara del actor tras la separación durante el verano.

Griselda Siciliani
Griselda Siciliani.

Griselda Siciliani.

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